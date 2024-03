El Navàs es desempallega d'un Cornellà molt necessitat (75-64)

El CB Navàs Viscola va signar una meritòria victòria en el penúltim enfrontament al seu pavelló de la temporada. El conjunt dirigit per Isidre Suau va entomar amb seriositat un duel en el qual ja no es jugava res, però de vital importància per les perspectives de permanència del seu rival, el CB Granollers. Els bagencs van imposar el seu ritme des de l'inici, i no van deixar en cap moment que el conjunt del Vallès Oriental manés a l'electrònic.

La serietat local va trobar l'encert i el joc dinàmic com a company de viatge. Els jugadors del conjunt bagenc eren capaços de moure amb criteri la pilota, i trobaven amb facilitat un company alliberat. Una dinàmica que semblava que es mantindria fins al descans, però la insistència i talent dels granollerins la va tallar a mitjans del segon període. El joc va canviar, i un parcial de 6-16 en cinc minuts va retornar la igualtat al marcador.

El partit passava per no deixar que els visitants s'encoratgessin a la represa. Moment en què l'alè del públic que omplia el complex navassenc va ajudar que l'equip s'endurís en defensa, controlés el rebot sota la seva cistella, i tornés a elevar el ritme. Amb dotze punts d'avantatge abans del darrer període, els locals eren conscients que el partit encara no estava sentenciat. Un coneixement que els va permetre gestionar amb tranquil·litat la pressió a tota la pista i les alternatives defensives plantejades pels visitants amb l'objectiu d'embogir el matx.

Un triomf que reafirma la gran temporada que han fet els navassencs a EBA, i que miraran de tancar de la millor manera en els tres enfrontaments que els resten de curs, contra el Roser, el Castelldefels, i l'Es Castell.