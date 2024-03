El Navàs venç la Romànica en un partit sense públic (3-1)

El Navàs va vèncer a casa, en un partit que es va jugar a porta tancada per culpa d'uns incidents lleus, contra el cuer, la Romànica de Barberà del Vallès (3-1), un rival que s'ha reforçat amb jugadors de categories superiors i que va plantar molta més cara de la que va plantar a la primera volta, tot i acabar perdent. Els navassencs, que necessitaven aquests punts per posar distància respecte al descens, van saber patir en els moments clau del partit i van rematar la feina als últims minuts. Amb aquest resultat, l'equip d'Adrià Torres s'enfila a la onzena posició, a quatre punts del descens. Els vallesans segueixen a la cua de la taula.

La primera meitat va ser molt igualada i ambdós conjunts gaudien de possessió i ocasions, malgrat que cap d'ells va aconseguir anotar cap gol. Els navassencs lluitaven i pressionaven, mentre que els visitants van tenir dues ocasions de molt perill que Iu Morral va aconseguir rebutjar magistralment.

Al segon temps, Torres va donar entrada al juvenil Kilian Alonso, que va revolucionar el partit. De les seves botes va sortir la centrada que va aprofitar Dídac Sánchez per fer el 1-0. La pressió alta dels locals va permetre a la Romànica empatar amb un xut des de la frontal de Gerboles, però de nou Alonso va assistir amb una internada per banda perquè Sergi Serra tornés a avançar als navassencs, només sis minuts després del primer gol i tres de l'empat. A partir d'aquí, els navassencs van baixar la pressió i van adoptar un bloc més baix, donant la possessió als de Barberà, que no van intimidar gaire la porteria de Morral. Ja al temps de descompte, Marc Serra va culminar un bon contraatac per fer el definitiu 3-1 i donar tres punts d'or a un Navàs que lluita per evitar el descens.