La ineficàcia golejadora aboca a perdre el millor FC Joanenc de l'exercici (0-1)

El futbol agosarat, ofensiu i desinhibit que va oferir el FC Joanenc en el duel contra la UD San Juan Atlético no va ser suficient per imposar-se o, almenys, sumar un valuós punt contra el tercer classificat. La manca de precisió a l’hora de materialitzar la desena d’oportunitats que van crear els grocs va propiciar la dolorosa derrota que va encaixar la formació entrenada per Eloi Euras (0 a 1).

La pressió a la parcel·la defensiva de l’oponent que van plantejar els bagencs els va permetre dominar a pler el tram inicial de l’enfrontament i Carles Serra (min 4) i Jordi García (min 5) van qüestionar la integritat de la porteria defensada per Roger García. La UD San Juan Atlético va equilibrar el joc entre els minuts 14 i 22, però no va poder impossibilitar el precís xut des de la frontal de l’àrea de penal de Jordi García que es va perdre arran del travesser (min 18).

A partir del minut 23, els grocs van recuperar el domini del tempo del partit. En aquest context, Jordi García va armar una enverinada rematada rasa que va obligar Roger García a lluir-se (min 36). Tres minut després, el porter visitant va conjurar el xut amb rosca d’Arnau Estruch.

A l’inici de la represa, Omar Balde i Victor Pérez van revitalitzar el joc de la UD San Juan i Marc Montejo (min 53) i Victor Pérez (min 55) van flirtejar amb el gol. Els amfitrions van replicar amb una rematada al pal de Jordi García (min 56), la gardela d’Àlex Bravo (min 78) i el xut col·locat d’Àlex García (min 81). Malauradament, tres minuts després, una centrada d’Omar Balde i l’erràtica sortida de Dani Baquero van facilitar la rematada de cap a gol d’Óscar Muñoz (0 a 1). Ja en el temps de recuperació, la canonada d’Àlex Bravo (min 93) i la rematada de cap de Jordi García (min 97) no van fructificar.