L'Igualada Rigat tindrà el suport de Les Comes en la final four de la World Skate Europe Cup

Igualada ha vist com s'atenia la seva candidatura i serà la seu, els propers 13 i 14 d'abril, de la final four de la World Skate Europe Cup, la segona competició europea d'hoquei patins masculí, amb la intervenció de l'equip de la ciutat, l'Igualada Rigat. La capital anoienca ja va ser seu de la final four de l'aleshores anomenada Copa CERS ara fa nou anys, el 2015. Aleshores, els igualadins van caure en semifinals contra l'Sporting de Portugal, posterior campió en derrotar per penals el Reus Deportiu. Aquest cop intentaran que el fet de ser amfitrions els porti al títol.

De fet, Igualada ja ha acollit aquest any una fase de competició continental. Va ser la primera per entrar a la Lliga de Campions. Aleshores, l'equip que entrena Marc Muntané va passar ronda i la casualitat provoca que un dels seus rivals en aquella ronda fos el mateix que es trobarà ara a les semifinals, el Sarzana italià. Tots dos van passar a la següent lligueta i van quedar fora de la màxima competició. Van caure a l'Europe Cup i han passat dues eliminatòries fins a tornar-se a trobar el proper dia 13. En el duel de la primera fase, que no tenia transcendència ja que tots dos estaven classificats, l'Igualada va guanyar per 11-7.

El Sarzana és un vell conegut dels igualadins d'altres temporades, i algunes de no gaire bon record. El 2017, van ser els arlequinats els que van avançar en els setzens de la CERS, però el 2019 i en la bombolla d'Andorra del 2021 van ser els transalpins els que van passar ronda. En l'altra semifinal s'enfrontaran el Follonica i el Voltregà Movento Stern. Els osonencs tampoc no evoquen bons records de fa pocs dies a l'Igualada, ja que el van eliminar en els quarts de final de la Copa del Rei de Calafell, en guanyar per 4-2.

En la informació feta pública aquest dilluns encara no s'han aclarit els preus de les entrades, ni el format dels abonaments per a aquesta fase final. L'Igualada, novè a la lliga després de caure per 2-4 contra el Noia aquest cap de setmana passat, aspira a guanyar el primer títol europeu del segle, després de les sis Copes d'Europa aconseguides al final del segle passat (1993, 94, 95, 96, 98 i 99) i de les cinc Supercopes europees o Copes Continentals que també són a la vitrina.