Les estacions es declaren preparades per a l'esquí segur amb mascareta o buff

Les estacions d'esquí tenen previst obrir amb total normalitat el que serà la primera temporada amb covid-19 i aplicaran a les instal·lacions els protocols de seguretat sanitària basats en l'ús de mascareta, manteniment de la distància i neteja constant.

Els responsables de les estacions han elaborat el manual de bones pràctiques de l'esquí en època de pandèmia i remarquen que els seus equipaments són entorns segurs per hàbits i equipaments que de sempre han estat part d'aquesta activitat, com ara les mascaretes facials en forma de buffs, ulleres, guants i cascos.

Igualment, com ha destacat l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, la major part del temps que es passa en una estació d'esquí es passa a l'aire lliure, baixant per les pistes. Pel que fa a l'ús dels remuntadors, els responsables de les estacions han emfatitzat que també es poden utilitzar amb seguretat sanitària a partir dels següents paràmetres: ofereixen un trajecte a l'aire lliure; plantegen l'ús de la mascareta com a obligatòria, es tracta de trajectes gairebé sempre inferiors a deu minuts, en l'itinerari es crea un flux d'aire direccional cap enrere constant, les distàncies entre cadires o perxes són de 15 metres o superiors i l'equació de màxima capacitat més màxima velocitat suposa un mínim temps d'espera a la cua.

El 90% de la capacitat de transport, és a dir, el nombre de persones per hora que es poden transportar, de les estacions catalanes correspon a remuntadors oberts, i tan sols el 10% a ginys tancats. Igualment, les estacions gestionaran les possibles cues quan se'n facin a l'accés del remuntadors. Unes cues que, amb tot, ja són amb distància perquè la longitud dels esquís i les taules de snowboard produeixen de forma natural un cert distanciament entre les persones.

La neteja constant serà un altre dels elements del nou esquí. Les estacions adoptaran rutines de neteja i desinfecció per a totes les àrees, incloses zones d'alt contacte, com ara lavabos, restaurants, menjadors, taquilles i botigues de lloguer. Un altre factor clau serà la comunicació amb els esquiadors, tant de les mesures com dels plans d'accés i circulació interna. Així, les estacions «informaran dels plans d'operacions i requisits als clients abans de la seva arribada a l'estació, i posarn èmfasi en la responsabilitat compartida de mantenir segures les pistes».