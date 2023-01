L'operació tornada del cap de setmana està provocant cues i aturades a les principals carreteres de tornada cap a Barcelona. A les 17:45 h el Túnel del Cadí hi ha cues de 2 km per accedir a la boca nord en sentit sud a la C-16. En aquesta mateixa carretera hi ha trams d'aturades C-16 entre Guardiola de Berguedà i la Nou de Berguedà, a Cercs i a Berga, sempre en sentit sud. També hi ha aturades de 5 km a la C-55 entre Manresa i Castellgalí en sentit sud.