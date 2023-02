El propietari del Cau de l'Ateneu: "Si t'agafen descalçat com ho va fer amb nosaltres, et quedes sense res"

"Ens va entrar un missatge d’una botiga del carrer Nou que coneixíem en el què ens demanava si el podíem ajudar. Ens deia que participava en un concurs d’Instagram i ens demanava que els votéssim fent clic en un enllaç. Com que el coneixíem i estava escrit en un català perfecte que no aixecava sospites, doncs vam clicar", explica Jacint Soler, copropietari del restaurant El Cau de l'Ateneu de Manresa. En aquell moment van perdre el control del seu compte d'Instagram i, des de fa dos dies, els lladres l'utilitzen per intentar estafar els seguidors del perfil del restaurant a aquesta xarxa social. "Si t’agafen descalçat com ens va agafar a nosaltres, et quedes sense res", lamenta Soler.

Jacint Soler i Xaro López son el matrimoni que lidera el restaurant manresà El Cau de l'Ateneu. Des de fa uns dies estan fora de casa gaudint de les seves vacances, però en cap moment s'imaginaven ser víctimes d'una suplantació d'identitat. "Estàvem de vacances i no sospitàvem res. Va ser qüestió de segons", explica Soler sobre el moment en què van clicar l'enllaç. Llavors els lladres van canviar la contrasenya, el telèfon de contacte, van posar una clau de doble seguretat i va ser impossible recuperar el perfil. El matrimoni es va posar en contacte amb Instagram i van buscar a internet com havien d'actuar per recuperar el compte, però no hi va haver manera.

"Han contactat segur amb un centenar de persones", explica Soler. I és que l'objectiu d'aquests estafadors és aconseguir robar comptes amb molts seguidors per intentar enganyar-los i fer que es gastin diners en falses inversions, sovint en criptomonedes. Soler i Lòpez han hagut de destinar part de les seves vacances ha avisar els seus seguidors. "Nosaltres pràcticament els hem evitat tots trucant a telèfons particulars, enviant missatges... ens hem tornat bojos empaitant a la gent per avisar-los que no érem nosaltres els què enviàvem els missatges", explica Soler

De fet, el cuiner va utilitzar un compte particular per contactar amb l'"entrenador de bitcoins" que anunciava ara el perfil del restaurant. "Em vaig posar en contacte amb l'usuari que anunciava el nostre perfil i al cap de 30 segons em va enviar un missatge. Li vaig seguir el rotllo una estona i vaig comprovar que t’intentava integrar en una estafa d’inversions", explica Soler.

La parella va anar a denunciar-ho els Mossos, però els van dir que potser no valia la pena ja que l'autor dels fets era desconegut i no els havia causat un greu perjudici, tot i que de moment han perdut el compte d'Instagram amb el que fa tres anys que treballen i en el que hi havien invertit diners, a més dels danys d'imatge causats pel robatori del perfil. "Si a nosaltres ja ens ha afectat, imagina't a la gent que viu de les xarxes socials", destaca Soler.