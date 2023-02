Quatre estudiants de doctorat de Biomedicina de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han denunciat que, quan cursaven el doctorat, un catedràtic del Departament de Medicina i Ciències de la Vida les va sotmetre a assetjament «constant». Ho ha donat a conèixer aquest dimarts el Sindicat d’Estudiants (SEPC) a través de Twitter. La UPF, per la seva banda, ha explicat que va tenir coneixement d’aquest cas «fa uns dies» i que va activar «els procediments interns oportuns, incloent-hi un expedient informatiu». En un missatge, també a Twitter, la universitat assegura que s’està fent «el seguiment corresponent» i que «es portaran a terme les actuacions que siguin pertinents».

⚠️Avui érem coneixedores d’un nou cas de violència masclista a la nostra universitat.

👉🏼Quatre noies doctorandes del Departament de Medicina i Ciències de la Vida han denunciat que, en el curs del seu doctorat, un catedràtic de la UPF va estar assetjant-les de forma constant. pic.twitter.com/h7N4Rz3gpL — SEPC UPF Ciutadella (@SEPC_Ciutadella) 13 de febrero de 2023

Segons relata el Sindicat d’Estudiants, mentre les joves estudiaven el doctorat, «un catedràtic de la UPF les va estar assetjant constantment». Al llarg dels cursos, les quatre dones van posar els fets en coneixement de la universitat i, segons el sindicat, «no han rebut cap resposta efectiva». En un comunicat, l’associació d’estudiants considera la UPF «còmplice». «És vergonyós que la universitat permeti que es produeixin casos d’aquest tipus a les aules i no només que no hi faci res, sinó que ni tan sols inverteixi en mitjans per evitar que passin», denuncien.

El sindicat acusa la universitat de «falta de transparència» i de «dilació» en la gestió de casos. I reclama «protocols efectius» i «unitats d’igualtat amb plenes competències i els recursos necessaris».