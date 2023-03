La persona que era responsable del servei de prevenció de riscos de l'empresa Ampans Mediambient, dedicada a fer la recollida de residus a bona part del Bages, l'any 2019 s'enfronta a una petició de pena de dos anys de presó per un delicte contra la seguretat dels treballadors. La fiscalia l'acusa com a responsable que un dels treballadors de l'empresa patís una caiguda d'uns 4 metres a Sant Fruitós de Bages i quedés ferit.

Els fets van tenir lloc el 4 de març del 2019. El camió de les deixalles va aturar-se al punt de recollida del carrer Sant Sebastià de Sant Fruitós de Bages, situat just al costat del torrent de les Feixelles, durant la seva ruta habitual. Segons l'escrit de la fiscalia, el treballador que va acabar lesionat va col·locar-se a la part posterior del contenidor que havien de recollir, a 50 centímetres de la riera, per evitar ser danyat pel ganxo del camió i per estar a la vista del conductor del vehicle que estava duent a terme la maniobra.

Durant el procediment per enganxar el contenidor, el treballador va entrebancar-se amb la vorera i va caure d'esquenes a la riera, precipitant-se uns 4 metres. Arran de la caiguda va patir lesions al cap i a la columna vertebral que el van fer estar 44 dies ingressat i ha patit seqüeles com la limitació de la mobilitat de la columna lumbar i una fractura vertebral, entre altres.

La fiscalia considera responsable dels fets a l'acusat perquè era el màxim responsable de seguretat de l'empresa. En aquest sentit l'acusació considera que el pla d'avaluació de riscos derivats que va elaborar l'acusat era inespecífic i genèric i no tenia en compte les característiques de cada punt de recollida i els riscos que podien comportar, com era el cas del punt on va tenir lloc l'accident.

Per aquests fets la fiscalia demana una pena de dos anys de presó i dos anys d'inhabilitació en càrrecs de prevenció de riscos laborals en empreses de recollida de residus durant dos anys. L'acusa per un delicte de lesions imprudents i un delicte contra la seguretat dels treballadors. El judici es celebrarà el 22 de març al Jutjat Penal 1 de Manresa.