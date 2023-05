Quatre persones han resultat ferides aquesta tarda en un accident a la carretera C-16, a l'altura de Cercs. Els fets han tingut lloc al voltant de 3/4 de 6 al punt quilomètric 105 de la via. Per causes que es desconeixen, dos vehicles han xocat frontalment i dos més s'han vist implicats en l'accident. Arran de l'impacte, un dels conductors ha quedat atrapat al seu vehicle i ha hagut de ser excarcerat pels Bombers.

Les quatre persones implicades han resultat ferides amb diagnòstic menys greu, segons ha indicat el Servei Català de Trànsit. Dues han estat traslladades a l'hospital de Berga i les altres dues a Manresa. Arran de l'accident s'ha hagut de tallar la C-16 durant prop de dues hores, fet que ha generat entre 1 i 2 km de cua, i s'ha habilitat una via alternativa per Cercs.