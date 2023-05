Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí un home com a presumpte autor de la mort d'una dona a Manresa. Els fets van tenir lloc durant la matinada del dissabte 6 de maig al carrer Gaudí (número 41), al barri de la Sagrada Família. La víctima, de 31 anys, estava embarassada. El detingut, que era la parella de la víctima, està previst que passi a disposició del jutge en les pròximes hores. L'Ajuntament de Manresa ha decretat tres dies de dol i celebrarà aquest dimarts un minut de silenci a les 12 del migdia a la Plaça Major, presidit per l'alcalde Marc Aloy i la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

Els fets van tenir lloc el dissabte 6 de maig. En un primer moment, la policia va descartar que la dona hagués estat assassinada per falta d'inicis de criminalitat. Tot i això, després de rebre els resultats de les proves forenses, el cos està estudiant els fets com un cas de violència de gènere. L'equip forense va procedir a l'aixecament de cadàver de la finada i, traslladat l'informe a la magistrada del jutjat de violència sobre la dona que dirigeix la investigació, en va acordar la pràctica de diverses diligències, entre les que es troba la detenció de la seva parella. Fonts judicials han assegurat que no consten antecedents de violència entre la víctima i el detingut. Per altra banda, la investigació continua oberta i no ha transcendit si el detingut té altres antecedents. El jutge ha decretat el secret de sumari.

La detenció s'ha dut a terme aquest matí a Manresa, en un lloc que no ha transcendit però, en tot cas, no a l'edifici on van tenir lloc els fets. De fet, els residents a l'edifici s'han assabentat de la detenció de l'home a través dels mitjans de comunicació. La porta del pis en qüestió encara té els precintes dels Mossos d'Esquadra enganxats, però trencats, mostra de que la porta s'ha obert durant els últims 10 dies. Més enllà d'això, res faria pensar que allà ha tingut lloc un crim d'aquestes característiques. Tots els consultats es mostren sorpresos que un fet com aquest hagi pogut passar tan a prop de casa seva i en una zona residencial tranquila com en la que ha tingut lloc el presumpte homicidi.

Una parella acabada d'arribar a l'edifici

La parella feia poques setmanes que residia a l'edifici, concretament als baixos del número 41 del carrer Gaudí. Segons han explicat alguns veïns a Regió7, feia al voltant d'un mes o un mes i mig que hi vivien i durant aquest temps no havien tingut gaire relació amb els veïns de l'edifici i passaven desapercebuts. De fet, asseguren que eren gent tranquila i que res feia sospitar el que va acabar passant. Una de les veïnes, que viu just a dalt del pis on van tenir lloc els fets, assegura que no va sentir res durant aquella nit i que no se'n van assabentar fins que, al voltant de les 9 del matí, agents dels Mossos d'Esquadra van forçar la porta del pis de la víctima. Va ser llavors quan els Mossos van trobar la dona. Segons aquesta veïna, va ser la mateixa parella de la víctima qui va trucar els Mossos d'Esquadra.

El dia següent dels fets, l'ara detingut va buidar el pis i es va endur objectes de la seva propietat. De fet, segons han confirmat els veïns consultats, des del dia de la mort de la dona ningú ha residit en aquell habitatge. Aquesta situació és un fet que ha cridat l'atenció als veïns. "Si s'hagués tractat d'un accident no hagués deixat de viure al pis el dia següent", afirma un dels veïns consultats per aquest diari. Al bar de davant de l'edifici, també han explicat que, tot i que sabien que hi havia una nova parella vivint a l'edifici de davant, no els havien conegut ni sabien de qui es tractava.

La víctima, de 31 anys d'edat, feia poc temps que estava empadronada a Manresa i era filla de Prats de Lluçanès. De fet, l'Ajuntament de Prats durà a terme aquest dimarts al vespre una concentració per condemnar els fets i també es farà un minut de silenci en record de la víctima. Dimecres, en la sessió de ple ordinari, també s'entrarà una moció en suport a la família i de condemna a aquest crim masclista.