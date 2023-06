La Policia canadenca ha confirmat aquest dijous que 15 persones han mort i unes 10 han estat hospitalitzades, després que un camió s'estavellés contra un microbús que transportava a persones d'edat avançada a un casino a l'oest del Canadà.

Les autoritats han advertit que el nombre de morts podria augmentar en les pròximes hores.

L'accident es va produir en l'autopista Trans-Canadà, que connecta l'extrem oriental del país amb la costa del Pacífic, a la rodalia de la localitat de Carberry, a l'oest del Canadà. L'accident es va produir al voltant de les 11.43 hora local (16.43 GMT) del dijous entre un camió pesat i un microbús dedicat al transport de persones amb discapacitat en el qual viatjaven 25 persones.

Imatges transmeses per televisions locals mostren les restes calcinades d'un microbús en el voral de l'autopista així com un camió de gran tonatge amb la part frontal del motor totalment destrossada. Una testimoni que va arribar a la zona de l'accident poc després de l'impacte ha declarat a CTV que l'escena és "horrible" i que "no ha quedat res del vehicle".

Un altre testimoni ha dit que "la gent estava intentant salvar-se i el personal mèdic i els bombers els ajudaven a sortir. És difícil de descriure però era horrible".

El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, ha assenyalat en Twitter que "les notícies que arriben de Carberry, Manitoba, són increïblement tràgiques". "No puc imaginar el dolor que els afectats estan sentint, però els canadencs són aquí amb vostès", ha afegit