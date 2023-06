Un home de 53 anys hauria intentat matar dissabte la seva exdona a cops de destral al Pont de Suert. Segons ha avançat 'Segre' i confirmat els Mossos d'Esquadra, els fets van tenir lloc amb la presència de la filla d'ambdós, d'uns sis anys. La dona va patir ferides greus quan es protegia de l'atac que anava dirigit al cap i se la va haver de traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova. L'home, veí de la capital de l'Alta Ribagorça, va ser detingut pels Mossos acusat d'un delicte de temptativa d'homicidi i el jutjat de Tremp en va decretar dilluns l'ingrés a presó sense fiança a petició de la fiscalia. El suposat agressor va sortir de permís de cap de setmana de l'hospital Santa Maria de Lleida, on estava ingressat per problemes psiquiàtrics.

Els fets van tenir lloc dissabte al Pont de Suert pels volts de les set de la tarda quan l'home va anar a l'edifici on viu la seva exparella i l'hauria atacat amb una destral. La policia sospita que es podria tractar d'una agressió premeditada ja que l'home esperava a la dona amb la destral i quan va arribar se li va tirar a sobre i li va donar diversos cops amb l'eina. La dona va poder salvar la vida perquè es va protegir amb el braç, on hi té diversos talls de gravetat. La víctima i la seva filla van demanar socors i van aconseguir fugir. Els veïns que van sentir sorolls van avisar a la policia i poc després es va aconseguir detenir l'agressor i recuperar la destral.