La Policia Nacional ha detingut aquest dimecres l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), per presumptes subvencions irregulars. S'han arrestat almenys quatre persones més en el dispositiu, entre els quals hi ha el regidor d’ERC Jaume Monasterio, així com el secretari del consistori, una tècnica de platges i el cap de l’Àrea de Territori en anteriors mandats.

El jutjat d’instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú investiga l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), i dotze persones més, entre elles vuit regidors del període 2017-2022, pels delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental en l’adjudicació de subvencions i contractes menors en els dos passats mandats. S’investiga l’actuació de l’Ajuntament respecte a la Taula del Tercer Sector Sitges-Garraf i una cooperativa. La Policia Nacional realitza aquest dimecres diversos escorcolls per intervenir documentació relacionada amb les entitats investigades. Les entrades es fan de forma simultània en domicilis particulars de quatre investigats de la cooperativa, espais de les dues entitats i departaments de l’Ajuntament de Sitges. A més de l’alcaldessa i els regidors del període 2017 i 2022 hi ha quatre particulars investigats que formaven part d’una de les cooperatives investigades. El jutjat té obertes aquestes diligències des del maig del 2022 i les va obrir després de rebre un informe policial. Entre els espais escorcollats a l’Ajuntament hi ha l’Àrea de Promoció i Territori, situada en un edifici a la zona de Pruelles, i també el Departament d’Informàtica, al carrer Nou. Agents han entrat també al migdia a l'edifici central del consistori. ERC ja va ocupar l’alcaldia en el passat mandat, mentre que en l’anterior, entre 2015 i 2019, era de CiU.