Funcionaris de Lledoners alerten de l'increment d'agressions amb objectes punxants a la presó

Funcionaris de la presó de Lledoners mostren la seva preocupació per l'augment de presència d'objectes tallants o punxants entre els interns del centre penitenciari. De fet, durant el dia de Sant Joan un intern va atacar-ne un altre amb un objecte d'aquest tipus causant-li gairebé la mort. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques, denuncia que en els últims mesos la presó de Lledoners ha patit diversos episodis de màxima gravetat que posa en relleu la necessitat de prendre mesures de manera urgent.

El 23 de juny, al mòdul número 3 de la presó, un intern va ser agredit per un altre amb un ganivet manipulat i el resultat de l'incident va ser un tall de 12 cm al cap i un altre d'uns 4 cm al coll. La ràpida reacció dels treballadors i dels serveis mèdics van ser clau per salvar la vida de l'intern agredit. Unes setmanes abans també hi va haver un altre intent d'homicidi cap a un altre intern per suposats deutes. En aquest atac també es va fer servir una arma fabricada i la víctima va rebre també una ganivetada al cap i un tall al coll. L'intern també es va acabar salvant.

De fet, a mitjans d'abril ja se li va fer un escorcoll a l'agressor (H.M.) i se li va confiscar una punxa de fabricació casolana que tenia uns 20 cm de llarg i 6 cm d'amplada. Ell mateix va admetre que era de la seva propietat, però allò va quedar en no res. Fonts de CSIF expliquen que no són casos aïllats i que la presència d'objectes punxants i tallants manipulats ha augmentat a la presó darrerament.

Per aquest motiu, el sindicat assegura que "aquests incidents no es poden considerar com a fets aïllats i hem de denunciar que la manca de personal es fa encara més visible en situacions com aquesta". En aquest sentit demanen que e règim disciplinari dels interns sigui més contundent, ser reconeguts com a agents de l'autoritat, que es reforcin les plantilles davant de la falta endèmica de personal i que no quedin impunes les agressions dels interns, sancionant amb contundència els presos reincidents, que "perceben la impunitat que tenen davant de la inacció de l'administració penitenciària".