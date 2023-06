Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha aparegut a l'interior d'una furgoneta a Collbató (Baix Llobregat). Ho ha avançat 'El Caso' i ho han confirmat a l'ACN fonts policials. Els fets van tenir lloc dijous al vespre i el cos sense vida va localitzar-se a l'interior del vehicle que estava en un descampat proper a l'A-2.

Segons han apuntat els Mossos, la víctima no presenta signes externs de violència, per aquest motiu caldrà esperar els resultats de l'autòpsia per determinar si es tracta d'una mort criminal. S'han fet càrrec del cas agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la comissaria de Martorell.