Una denúncia posada a Puigcerdà permet desarmar una organització internacional

Un clar exemple de fins a on poden arribar les organitzacions criminals especialitzades en ciberestafes és el del grup criminal que es va desmantellar a finals de l’any passat gràcies a una denúncia d’una dona de Puigcerdà a qui li havien estafat 800.000 euros.

Aquesta organització era capaç d’obtenir 50 milions d’euros per trimestre a través d’estafes relacionades amb inversions per internet. A més, el grup tenia una quinzena de centres de trucades repartits per diferents països d’Europa des d’on es trucava a les possibles víctimes i se les manipulava per aconseguir dur a terme l’estafa.

La infraestuctura de l’organització comptava amb un equip d’enginyeria informàtica que s’encarregava del desenvolupament de la part visible que operava a internet. Això suposava la creació i gestió de centenars de pàgines web controlades per l’organització criminal i amb funcionament similar tant pel que fa a les operacions al mercat borsari com en altres ramificacions que es van detectar relatives a la compra de monedes digitals tipus bitcoins o casinos on-line. També hi havia un altre equip especialitzat en finances que s’encarregava de moure els diners estafats a paradisos fiscals i poder realitzar un posterior blanqueig.