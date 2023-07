Dos anys després que l’exdona de Diego ‘el Cigala’ denunciés el cantant per haver-la colpejat i maltractat també psicològicament, el jutjat de violència sobre la dona número 1 de Jerez de la Frontera (Cadis) ha acabat la seva investigació i ha pres una decisió respecte a l’artista, segons ha pogut saber CAS OBERT, el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica.

La jutge Raquel López-Vizcaíno va prendre declaració a la dona, que té dos fills en comú amb ‘el Cigala’, de 5 i 6 anys, i que va deixar la seva feina i la seva família a Jerez per marxar a viure amb el cantant a la República Dominicana i cuidar allà els nens mentre ell desenvolupava la seva carrera artística. La magistrada ha tingut en compte, a més, les fotografies i les converses de WhatsApp que ella va aportar junt amb la seva denúncia per acreditar els maltractaments a què la va sotmetre l’artista durant quatre anys, segons la seva denúncia, que va avançar CAS OBERT. Durant la investigació del cas, la jutge també ha pres declaració a diversos familiars i amics de la parella, que han corroborat la denúncia de la víctima.

TRES DELICTES

Amb totes aquestes dades i, després d’escoltar la versió del ‘Cigala’, la jutge ha emès una interlocutòria, a la qual ha accedit aquest mitjà, amb la qual conclou la seva investigació i acusa l’artista de tres delictes després de trobar «indicis racionals bastants» de criminalitat contra ell. Així, proposa que ‘el Cigala’ sigui jutjat per un possible delicte de maltractament habitual contra la seva exdona, un altre de vexacions continuades i un tercer de maltractament, agreujat pel fet d’haver-lo comès al domicili familiar.

«De les diligències practicades ha quedat indiciàriament acreditat que durant la seva relació, Ramón Jiménez Salazar (‘el Cigala’) es dirigia a la seva parella amb expressions com ara ‘puta, desgraciada, menja’t les meves merdes, em cago en els teus morts’, al domicili familiar i en presència dels seus fills menors d’edat», conclou la jutge en la seva interlocutòria. «Amb la finalitat de sotmetre la voluntat de la seva parella, l’acusat l’asfixiava econòmicament», afegeix.

La magistrada considera que hi ha proves que ‘el Cigala’ «amenaçava la seva parella de fer-la fora de casa i de treure-li els seus fills per aconseguir que ella acceptés les seves peticions» i «prevalent-se de la seva superioritat econòmica, controlava la dona per evitar que ella pogués abandonar-lo i tornar a Espanya amb els seus fills».

A més, acusa l’artista d’agredir físicament la seva exparella «entre els anys 2017 i 2020, amb cops i sacsejos». La resolució judicial destaca quatre episodis greus de violència: el primer va tenir lloc en una habitació de l’hotel Guadalete de Jerez, el 2017, durant una discussió en la qual, segons la interlocutòria, ‘el Cigala’ «li va clavar una bufetada» a la seva llavors dona.

Poc després, l’agost d’aquell mateix any, durant una baralla que la parella va tenir a l’aeroport de Punta Cana, ell la «va agafar per un braç i la va sacsejar fortament». La tercera agressió i la més greu, segons la denúncia de la dona, va passar el juliol del 2018 en un hotel de Barcelona quan «ella li va recriminar una possible infidelitat» i el cantant li va respondre «clavant-li cops i puntades de peu per tot el cos». L’exdona del ‘Cigala’ va declarar que l’artista tenia llavors «seriosos problemes amb les drogues» i solien discutir per aquest motiu. Durant una d’aquestes discussions, el novembre de 2020, ell va arribar a «agafar-la pel coll», tal com recull la interlocutòria de la jutge.

NEGA ELS FETS

‘El Cigala’ nega tots els fets i ha recorregut la interlocutòria de la jutge davant l’Audiència de Cadis. Un equip metge forense de la Unitat de Valoració Integral de Violència de Gènere (UVIVG), pertanyent a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Cadis, va examinar el cantant l’agost passat per determinar si presenta els trets propis d’un maltractador. Davant la doctora, ‘el Cigala’ va afirmar: «Mai en la meva vida he posat una mà a sobre de la mare dels meus fills». Va culpar la seva exparella dels problemes en la seva relació i fins i tot va assegurar que la víctima era ell: «Jo patia maltractament psicològic [...] Quan jo arribava d’un viatge volia una bona rebuda, però ella només em feia retrets, deia que no li trucava i m’amenaçava de destruir la meva carrera».

La jutge també va ordenar que els especialistes de l’UVIVG entrevistessin l’exdona del ‘Cigala’. Durant l’exploració, la dona va explicar que ella i els seus fills «vivien en un ambient de drogues i por» durant la seva relació amb l’artista. «M’insultava, sempre m’amenaçava d’abandonar-me, si jo no feia el que ell volia se n’anava. Quan li plantava cara, m’agredia [...]. Jo em tapava les lesions fins que se me n’anaven. Ell era molt gelós, em controlava en tots els sentits... Una vegada em va pegar amb un pa al cap perquè portava els llavis pintats de vermell i uns pantalons ajustats. A nivell laboral, no em deixava treballar, em volia tenir allà per cuidar-lo, és un gitano masclista [...]. Jo tinc caràcter, però vaig començar a callar per no lluitar».

«EM DEIA QUE EM TRAURIA ELS NENS»

L’exdona del ‘Cigala’ afirma que va decidir posar fi a aquesta situació quan, el 2021, ella va patir un problema de salut i va haver de tornar a Jerez per sotmetre’s a una intervenció quirúrgica: «Vaig tenir moltes trucades i missatges d’ell pressionant-me perquè tornés a Punta Cana. Jo estava recuperant-me encara de l’operació i ell m’insultava i deia que com a gitana me n’havia d’anar amb ell per cuidar-lo, que si no me n’anava amb ell em trauria els nens. Jo el vaig bloquejar del mòbil». Va decidir denunciar-lo: «Ja no podia seguir en aquest ambient, sobretot no volia aquest ambient per als meus fills, així que vaig rebentar, no podia més i volia explicar què passava».

Amb aquestes dues versions, els pèrits van elaborar un informe i el van enviar a la jutge del cas. En l’informe conclouen que «el reconeixement practicat [a ‘el Cigala’ i a la seva exdona] no dona prou dades compatibles amb un procés de violència de gènere, entès com a procés de domini de l’home sobre la seva parella femenina, més enllà de les agressions objecte de denúncia». Si bé els experts matisen que «l’absència d’una dinàmica característica de violència de gènere no exclou la possible ocurrència de conductes agressives per part del denunciat cap a la denunciant».

ORDRE D’ALLUNYAMENT

La jutge sí que veu prou proves contra ‘el Cigala’ i proposa enviar-lo a judici. Mentre no arriba aquest moment, la magistrada ha decidit prorrogar l’ordre d’allunyament que el cantant té respecte a la dona, la declaració de la qual és, segons la Fiscalia, «coherent i sense fissures, extensa», i plena de «detalls essencials sobre els fets denunciats i també perifèrics i detalls que descriuen una situació d’insults i menyspreus constants». La Fiscalia i la jutge creuen que ‘el Cigala’ va sotmetre la seva exdona a «una situació d’aïllament i asfíxia econòmica que va provocar que ella tornés a Jerez amb la seva família».

La Fiscalia ja va alertar fa mesos en un escrit de la «situació de vulnerabilitat» que patia la dona després de denunciar els maltractaments, «atesa la dimensió pública de l’investigat i l’entorn que l’envolta». També va advertir sobre l’actitud del ‘Cigala’ i la seva falta de penediment, després que l’entorn de l’artista «intentés coaccionar» a la dona «perquè desisteixi en la seva denúncia».

Per prendre la seva decisió, la jutge també ha tingut en compte els missatges de WhatsApp que ‘el Cigala’ i la seva exparella van intercanviar durant la seva relació i que ella va aportar com a prova, junt amb diverses fotografies que la dona s’hauria fet després de ser agredida per l’artista i en les quals té ferides a la cara i els braços.

En una d’aquestes converses, datada el 2019, la dona s’expressava així en un missatge enviat a la seva llavors parella: «Algú que t’estima no fa el que tu vas fer, i ni te’n penedeixes. A sobre et demano perdó jo, esperant que tornessis en tu i reflexionessis, però no ho vols. Ningú ho sap, he estat amb mànigues llargues fins que se’m van treure els blaus. I ningú ho sabrà, em fa molta tristor i molta vergonya, perquè no té cap justificació el que vas fer».

El 016 és el telèfon d’atenció a les víctimes de violència masclista.