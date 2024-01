Un fotògraf acusat d'agredir sexualment a una estudiant i model de nus en un pis del centre de Madrid ha estat finalment absolt, segons ha pogut saber CAS OBERT, el canal de recerca i successos de Prensa Ibérica, grup al qual forma part Regió7. L'Audiència de Madrid ha donat la raó a l'home, que va defensar des del principi que les relacions van ser consentides i, en la seva sentència, a la qual ha tingut accés aquest mitjà, fa seus els arguments del seu advocat, Jaime Campaner.

La jove, que llavors tenia 18 anys, va denunciar que l'home, de 32 i que gaudeix d'una certa popularitat en el sector per les fotografies que realitza amb Polaroid, l'havia violat després d'una sessió en la qual ella va accedir a posar nua a la seva casa. La noia va relatar a més una segona agressió, que hauria ocorregut 18 dies més tard, en una discoteca, on assegura que va ser víctima de tocaments per part del fotògraf. La Fiscalia i l'acusació demanaven 7 anys de presó.

"Em va gravar amb el mòbil"

"Vaig saber per una amiga que era fotògraf i estava preparant un projecte, jo m'havia traslladat a Madrid per a estudiar i havia posat com a model de nus. El vaig començar a seguir a Instagram i vam quedar el matí del 28 d'octubre de 2018 a la seva casa".

El tribunal destaca que la jove va denunciar un any després dels fets i ho va fer després que el fotògraf la demandés per anomenar-lo "follógraf" i "violador" a les xarxes socials.

Una vegada allà, "vaig signar un document de cessió de drets d'imatge, em vaig despullar i vam fer les fotos al saló". Segons el seu relat, "quan em vaig anar despullant em deia 'mostra el que tens', feia sons i em va començar a gravar amb el seu mòbil personal". Al migdia el fotògraf i la denunciant van fer un descans i van marxar a menjar junts. En aquell menjar, ell li "somreia i la gravava", la qual cosa ella va interpretar com "una proximitat massa rara" per part seva. Malgrat això, va acceptar tornar al pis per a fer més fotografies.

"Contra la paret"

Llavors, segons va declarar, la jove li va demanar a l'home que es tragués la samarreta i s'estirés a terra per fer-li ella algunes imatges, segons explica per què li "agradaven els tatuatges" del fotògraf. "Jo estava nua, només vestia les calces, així que vaig anar al bany a posar-me alguna cosa i, en tornar, ell s'havia tret la samarreta i els pantalons i s'havia quedat en calçotets estirat al terra".

La dona assegura que l'home "va començar a tocar-me les cames mentre feia fotos. Jo vaig expressar que em sentia incòmoda, però ell em continuava tocant i s'acostava per a besar-me, jo no li va dir que no però la meva actitud era de rebuig, a mi em fastiguejava la idea, ell no m'atreia".

Afegeix que el fotògraf la va posar "contra la paret", va començar a fer-li petons i li va demanar que li fes una fel·lació: "em va agafar el cap i va estrènyer fort, em va fer vomitar". Després, la va penetrar vaginalment. Després de dormir junts, al matí següent, ell li va dir "que no s'enamorés d'ell perquè era més gran i que volia repetir aviat", li va fer una abraçada i es va acomiadar, assenyala.

Indefensió apresa

Segons argumenta, mentre ocorrien els fets, ella "va entrar en estat dissociatiu i va començar a acceptar la situació", un argument en el qual la seva psicòloga va aprofundir durant el judici celebrat el mes passat en l'Audiència de Madrid, en afirmar que la noia va reaccionar davant l'agressió amb "indefensió apresa", un mecanisme de defensa present en moltes víctimes de delictes sexuals que davant la por es bloquegen i es comporten de manera passiva. Però el tribunal que ha jutjat el cas no el veu igual.

"No es pot concloure que no hi hagués consentiment. La declaració de la denunciant no ha estat enterament fiable, convincent, coherent, ferma i persistent en els elements de la imputació". És la conclusió del tribunal, compost per dues jutgesses i un jutge.

Alt contingut sexual

D'acord amb la sentència, "els actes (de la denunciant) posteriors a aquests fets (la suposada violació) posen en dubte la credibilitat de la seva versió i en concret de l'absència de consentiment en mantenir les relacions sexuals. Es va quedar a dormir al llit amb l'acusat i va marxar al matí següent. Podent apreciar un testimoni, company de pis de l'acusat, que certament va ser a la casa (encara que no es van veure) i no va apreciar crits o situacions violentes". Aquest testimoni va declarar que va sentir "rondar" a una noia en el pis "rient i fent fotos".

A més, la jove "va reconèixer que en dies posteriors van tenir intercanvi de missatges". En concret, va admetre que li va enviar dos vídeos "d'alt contingut sexual", en els quals ella apareix "despullant-se i tocant-se", 15 dies després de la presumpta agressió. Aquests missatges van ser aportats com a prova per la defensa del fotògraf i exposats en el judici, que els magistrats valoren així: "Tals missatges i gravacions són prou explícites per a qüestionar els fets que manté".

"Em va trencar els pantalons"

La denunciant va assegurar en el judici que es va comportar així perquè fins al moment de la segona agressió, que hauria tingut lloc el 15 de novembre de 2018 en una discoteca del centre de Madrid, no va ser conscient del que havia passat. Però la seva explicació ha resultat insuficient per al tribunal.

"Relata que l'acusat anava borratxo o drogat i es va començar a acostar i va estar molt insistent, que l'acusat la va estar grapejant i la va gravar, va assenyalar que a les seves amigues les apropava perquè es fessin un petó, i que s'acostava a ella, l'estrenyia" i fins i tot va arribar a "agafar-la i trencar-li els pantalons".

"Situació acceptada"

No obstant això, "com s'ha pogut comprovar en visualitzar les imatges de l'ocorregut en la discoteca, van existir els tocaments, però no s'aprecia violència en tal fet (...) . No consta que es denunciés a ningú de l'establiment, no es té constància de lesions, podent concloure en què es tractava d'una situació acceptada", conclou la sentència.

Finalment, els magistrats destaquen el fet que la jove trigués un any a denunciar els fets i que només ho fes, com ella mateixa va reconèixer, quan el fotògraf va interposar una demanda contra ella per atemptar contra el seu honor, després que aquesta publiqués diversos missatges en contra seu a Facebook, Instagram i Twitter, en els quals el cridava "follógraf" i "violador".