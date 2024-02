Es dedicaven a col·locar artefactes explosius artesanals en el buit del dispensador dels diners de caixers automàtics per a així fracturar-los i accedir als bitllets. És la tècnica de “Pizza Slide” o “pala del pizzer” i d'aquesta manera van cometre nou robatoris en localitats de les províncies de Granada, Còrdova, Màlaga, Almeria i Badajoz. La Policia Nacional va arrestar set membres d'aquesta banda acusats dels delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal, estralls, furt de plaques de matrícula, falsedat documental, atemptat a agent de l'autoritat i lesions. Quatre d'ells van ingressar a la presó provisional.

En set entrades i registres en els domicilis dels sospitosos, els agents van requisar dos artefactes explosius preparats per a un ús immediat, divers material per a dur a terme els assalts, munició per a armes llargues i diners efectiu.

La recerca es va iniciar el mes de setembre passat quan en la localitat granadina de Motril es va cometre un robatori amb aquest sistema. Els sospitosos havien introduït material explosiu a través del buit dispensador de diners del caixer automàtic i es van apoderar de gairebé 40.000 euros, causant a més danys per un import similar en l'estructura de l'entitat.

Segons la policia, els artefactes explosius tenien un contenidor metàl·lic quadrat o “petaca” amb pólvora que es fica en el caixer automàtic mitjançant una vareta metàl·lica que té enroscada. Per això es diu “la pala del pizzer”. A l'artefacte li acompanya un cablejat especial de longitud extensa que connecta la “pizza” explosiva amb un iniciador per a ser detonada a distància. La banda usava pólvora pirotècnica premsada per a confeccionar les bombes.

Els investigadors es van centrar en les tècniques emprades així com en les localitats en les quals es cometien els robatoris i un perfil dels sospitosos. Així, van identificar a un pare i al seu fill residents a Còrdova com a presumptes integrants del grup criminal. A més, es va poder situar en la mateixa ciutat a un tercer membre de l'estructura criminal i a un quart a Almeria, participava presumptament en alguns dels assalts i aconseguia vehicles de lloguer d'alta gamma per a utilitzar-los durant els robatoris als quals canviaven les plaques de matrícula.

Els investigadors també van poder constatar com l'organització va utilitzar a tres intermediaris aprofitant la seva situació de necessitat, coneguts en la banda com a “homes de palla” o “bombes”, que permetien fer ús de les seves identitats per a llogar els vehicles i signar les seves pòlisses d'assegurança aprofitant la seva situació de necessitat econòmica.

La Policia va detectar que el grup no sols estaria planificant una nova acció delictiva per a finals del mes de gener d'enguany, sinó que també estarien evolucionant cap a una activitat criminal més violenta, ja que pretenien adquirir armes curtes, armes llargues, magranes i armilles antibales, que presumptament hauria encarregat el líder del grup a l'integrant de l'estructura criminal situat a Almeria.

Els agents van detenir a set persones, entre elles els quatre autors materials dels robatoris així com als altres tres 'homes de palla'. Es van registrar sis habitatges a Còrdova i una a Almeria en les quals es van requisar dos artefactes explosius llestos per a ser utilitzats, munició per a armes llargues, accessoris per a cometre els assalts i 1.000 euros en efectiu.

La recerca ha permès esclarir nou robatoris en caixers automàtics amb explosius en els municipis granadins de Motril i Port Lope-*Moclín, en Vila del Riu (Còrdova), en la localitat de Azuaga (Badajoz), i a les ciutats d'Almeria, Còrdova, Huelva i dues a Màlaga. El jutge va ordenar l'ingrés a la presó dels quatre principals acusats.