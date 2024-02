Veïns del Poal de Manresa denuncien robatoris constants en horts i domicilis

"El dia que em van entrar a robar em vaig trobar la porta de la barraca rebentada i sense rastre de les eines que guardava per treballar a l'hort", explica Jenifer García, una de les manresanes afectades pels darrers robatoris que hi ha hagut al sector del Poal de Manresa. La seva veu se suma a la de la resta de veïns que denuncien que en els darrers dos mesos s'han disparat els casos de robatori a la zona. "Els lladres actuen amb total impunitat per la falta de vigilància policial i aprofiten els moments que no hi som per entrar a robar", lamenta.

El seu cas no és aïllat, ja que hi ha altres propietaris de la zona que han viscut episodis similars. "Em vaig trobar la caseta on guardo les eines regirada, amb les portes obertes i les finestres trencades, sense el motocultor ni la resta d'estris per treballar al camp", denuncia la manresana Paula García. En la mateixa línia, el manresà José Maria Muñoz explica que els lladres "van entrar al tros i es van endur les bateries i ferralla que guardava al barracó sense temps a agafar res més perquè els va enganxar un veí que em va donar l'alerta".

Un dels representants de la junta de l'Associació de Veïns del Barri Mion-Puigberenguer-Poal, Joan Estrada, destaca que a la zona del Poal s'han registrat altres onades de robatoris en els darrers anys, "però aquesta que estem vivint ara preocupa especialment perquè els robatoris són gairebé cada setmana". Estrada explica que els lladres entren majoritàriament als horts i s'enduen les eines i, en algun cas, inclús les gallines, "però ara també ens trobem que han començat a entrar a les cases de la zona on majoritàriament viu gent gran".

Un cas va ser el que es va viure la setmana passada en una masia on viu un matrimoni gran. La seva filla, que prefereix reservar la seva identitat, explica que aquella tarda va sortir amb els pares a fer encàrrecs i quan van tornar es van trobar les portes i les llums obertes. "De seguida ens vam adonar que havien entrat a robar i que s'havien endut joies i altres objectes de valor", lamenta la filla, que diu que des d'aquell episodi els seus pares viuen amb por perquè tenen la sensació que tota l'estona els vigilen per si surten de casa.

Els veïns es planten i exigeixen mesures

La situació ha portat els veïns a plantar-se i a exigir mesures per combatre els casos de robatoris. Els afectats es van reunir aquesta setmana en una trobada convocada per l'associació veïnal que va servir per recollir les principals reivindicacions que volen traslladar a l'Ajuntament de Manresa. Principalment, els veïns consideren que és urgent incrementar la vigilància policial a la zona. "La presència de patrulles al barri és escassa i això fa que ens sentim abandonats", destaca Estrada.

Els veïns assenyalen que els lladres es veuen més amb cor d'actuar precisament per la falta de vigilància en una zona on les cases són molt accessibles i on està ple de racons per amagar-se. "Al Poal proliferen les canyes, esbarzers i males herbes que els lladres utilitzen per amagar-se i que caldria desbrossar", destaca un altre dels afectats, Raul Aranda. De fet, explica que els veïns van presentar una instància a l'Ajuntament per reclamar la necessitat de netejar la zona, "però ja fa gairebé mig any i encara no hem rebut resposta".

En la instància que van presentar els veïns també reclamaven permisos per tancar amb pilones alguns camins particulars per impedir el pas dels vehicles sospitosos que s'aproximen a les cases, així com per instal·lar càmeres de videovigilància a la zona que dissuadeixin els robatoris. En alguns casos, els afectats han optat per instal·lar càmeres als accessos del seu propi domicili particular. "És la solució que hem trobat per sentir-nos més tranquils quan no hi som", explica García, que des que va patir el robatori va decidir instal·lar les càmeres.

De fet, els robatoris constants han portat molts veïns a actuar per iniciativa pròpia i ajudar-se els uns als altres. "Tenim un grup de WhatsApp i quan veiem un cotxe sospitós que entra a la zona de seguida ens avisem", explica Aranda, que afegeix que, malgrat l'ajuda mútua, el que es necessita realment "és un pla de xoc per aturar els robatoris".

L'Ajuntament impulsa un dispositiu especial

L'Ajuntament de Manresa és coneixedor de la preocupació dels veïns després que aquesta setmana els arribessin les queixes que van traslladar durant la reunió que es va celebrar amb presència del caporal de la Unitat de Barris, Carlos Lobato.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, ha explicat a aquest diari que s'ha acordat que a partir de la setmana que ve començarà un dispositiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Local per tal d'incrementar la vigilància a la zona. "La idea és intensificar la presència alternada dels dos cossos a la zona per mirar de resoldre aquest repunt de robatoris", explica. El regidor també ha assegurat que s'ha traslladat la necessitat de desbrossar els canyars per evitar que serveixin d'amagatall pels responsables dels robatoris.