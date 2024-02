Dues persones han resultat ferides de menys gravetat a causa d'un incendi d'un habitatge a Esparreguera. Set dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en les tasques d'extinció del foc, que s'ha originat a les 13:13 hores al primer pis d'una casa de dues plantes del carrer dels Arbres.

Quan els efectius han arribat al lloc dels fets, el foc estava totalment desenvolupat. A causa de l'incident, dues persones han resultat ferides de caràcter menys greu i han estat traslladades a l'hospital de Martorell, segons dades del SEM.

Abans de donar el foc per extingit, els bombers desplaçats han ventilat i revisat totes les plantes de la casa per descartar que no hi quedés ningú més a l'interior.