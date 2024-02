Almenys una persona ha mort i cinc van resultar ferides després que un vehicle s'estavellés contra la sala d'emergències d'un centre mèdic a la ciutat d'Austín, a l'estat de Texas, van informar fonts oficials. Funcionaris del centre mèdic del comtat d'Austin-Travis van confirmar el succés, ocorregut la nit del dimarts, en la seva pàgina de Facebook, on van informar que inicialment s'havien produït onze ferits.

Segons les fonts, l'incident es va originar quan un vehicle es va encastar a la sala d'emergències del St. David's North Austin Medical Center. El conductor del vehicle va morir després de l'impacte mentre cinc persones més van resultar ferides de diversa consideració i van ser ateses pels serveis de l'hospital. Entre els ferits hi ha dos menors i un d'ells es troba en estat crític.

"No hi ha cap amenaça per al públic en general", va dir la policia d'Austin després de l'incident en declaracions a les xarxes socials que reprodueixen mitjans locals.

Segons la informació preliminar,"i els detalls recopilats en aquest moment, aquest incident no sembla ser un acte intencional", va precisar la policia que no ha donat més detalls del succés.