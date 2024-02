Dues marxes lentes d'agricultors compliquen la circulació a les carreteres principals de la Catalunya central aquest divendres al vespre. La C-16, l'N-260 i la C-55 han presentat retencions de fins a 5, 17 i 18 quilòmetres respectivament a causa d'una protesta d'agricultors.

Una quarantena de tractors de pagesos de la Cerdanya s'han concentrat aquest divendres a dos quarts de sis de la tarda a les proximitats de la boca nord del túnel del Cadí. Des d'allà han iniciat, mitja hora després, una marxa lenta que s'ha desplaçat cap a les localitats d'Alp, Puigcerdà i Bellver de Cerdanya, tot afectant tant la carretera C-16 com l'N-152 i l'N-260. Des d'aquestes poblacions han repetit el recorregut de tornada fins al túnel. L'acció ha complicat la circulació, que els divendres acostuma a presentar retencions per l'afluència de conductors que van cap a destinacions de muntanya. Precisament alguns manifestants han aprofitat l’aturada dels cotxes en aquest punt per entregar-los un manifest amb les seves reivindicacions.

🔴⁠Marxa lenta de tractors a la Cerdanya amb afectacions a la C-16 / C-162 / LP-4033 / C-16.



En aquests moments s'inicien dues marxes lentes a l'Àrea nord del túnel del Cadí, una per la C-162 cap Alp i altra per C-16 cap a Baltarga#SCT — Trànsit (@transit) 16 de febrero de 2024

Paral·lelament, una altra marxa lenta entre Súria i Cardona, també provocava cues a la C-55 en ambdós sentits. En aquest cas, el tram afectat era de 18 quilòmetres entre Súria i Solsona.