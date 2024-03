El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat els recursos presentats per les acusacions i ha decidit incrementar les penes de presó de les bessones de Sabadell i de l’autor material del crim. Així, li imposa 23 anys de presó a la parella de la víctima en el moment dels fets, tres més que la condemna prèvia de l’Audiència de Barcelona. A la seva germana bessona li apuja la pena de 16 a 20 anys, i a l’autor material dels fets li augmenta de 17 a 20 anys. Els fets van passar la matinada del 10 de juliol del 2021 a la capital vallesana.

La sentència de l’Audiència va recollir el veredicte del tribunal popular i va concloure que els tres processats van cometre un delicte d’assassinat amb traïdoria i van planificar el crim. A més, el jutge va aplicar l’agreujant de parentesc en el cas de la germana que era parella de la víctima.

El 27 de febrer es va celebrar una vista d’apel·lació on l’advocat de la família de la víctima va reclamar que s’incrementés la pena de presó fins al màxim previst, de 25 anys, per als tres processats. La defensa dels acusats van argumentar que hi havia maltractament.

El crim es va cometre en un pis del carrer Porto, al barri de Can Llong de Sabadell. La víctima, Pedro Fernández, dormia al domicili de la seva parella, Dolores Vázquez, quan va arribar la germana bessona d'aquesta, Pilar Vázquez, i la seva parella, Isaac Gil.

Gil va colpejar molt fort Hernández al cap amb una pota de cabra, sense que es pogués defensar. Tot i intentar fugir pel replà de la quarta planta, on es trobava el domicili, l'agressor el va perseguir fins al pis de baix i li va propinar fins a 12 cops al cap i a la cara, que li van causar un gravíssim traumatisme cranioencefàlic amb hemorràgia interna.

Acte seguit, les dues dones van baixar fins al pis inferior per cobrir el cos ja mort amb una manta, pujar-lo amb l'ascensor al pis de dalt i amagar-lo, amb la finalitat de traslladar-lo a un bosc, on preveien enterrar-lo. També van netejar el rastre de sang i del crani que havien quedat escampats pel terra i les parets.