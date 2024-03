L'advocada de la víctima manté que hi ha risc de fugida d'Alves però veu difícil que es revoqui la seva llibertat

Ester García, advocada de la víctima d'Alves, manté que hi ha risc de fugida, però veu difícil que es revoqui la llibertat del futbolista, que aquest dilluns va sortir de Brians II després de dipositar el milió d'euros de fiança fixat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, García ha alertat que en el moment que l'investigat està en llibertat la causa ja no és "preferent" i trigaran a resoldre's els recursos d'apel·lació contra la sentència que el condemna per violació i que haurà de resoldre el TSJC. "Això és una agonia per a la meva clienta", ha dit la lletrada, que ha alertat que ara poden passar anys fins que la sentència sigui ferma.

Sobre el recurs de súplica contra la llibertat d'Alves, García ha apuntat que "tècnicament" aquesta és revocable, però també ha donat per fet que això no passarà, ja que la sala que hauria de decidir-ho és la mateixa. "Difícilment la farà enrere", ha admès.

Per a ella, però, el risc de fugida encara hi és. En aquest sentit, ha recordat que quan es va decretar la presó preventiva va ser perquè hi havia un risc "alt" que Alves marxés. L'advocada ha defensat que el futbolista té una capacitat econòmica "important" i doble nacionalitat i ha posat en relleu que amb el Brasil no hi ha conveni d'extradició.

Al desembre, ha dit l'advocada, la sala va mantenir que hi havia risc de fugida i, a parer seu, això no ha canviat, ja que l'únic que ha canviat és que hi ha hagut una sentència condemnatòria. A més a més, veu "molt preocupant" el missatge que s'envia imposant una fiança d'un milió d'euros. En casos similars on ha obtingut sentència condemnatòria, ha explicat a Catalunya Ràdio, mai s'ha imposat fiança.

García ha afegit que si bé la presó preventiva no pot suposar un compliment anticipat de la sentència sí que és la manera d'assegurar la presència de l'investigat al llarg del procediment i ha afirmat que els tribunals estan obligats a jutjar però també a fer complir les sentències.

"Retrocés" en la recuperació de la víctima

Més enllà del procés jurídic, García ha fet èmfasi en el "retrocés" que suposa per a la recuperació emocional de la seva clienta que Alves hagi sortit en llibertat després d'haver estat condemnat per violar-la. "Per a una víctima és molt difícil entendre que poques setmanes després de la sentència aquesta persona pugui estar al carrer", ha remarcat tot parlant de la "revictimització" que això suposa.

La lletrada ha afirmat que en el moment de la condemna, aquesta va ser una victòria emocional perquè "se l'havien cregut". Ara, en canvi, la llibertat suposa "una involució" en el procés de recuperació. "Ha estat molt complicat i hem tornat altre cop a sostenir-la", ha assegurat.