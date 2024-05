Condemnat a 13 anys un home que va agredir una dona i va fer que el seu gos la violés

L'Audiència de Cantàbria ha condemnat un home a tretze anys de presó per colpejar reiteradament una dona, violar-la després d'amenaçar-la amb una pistola i fer que el seu gos la violés també.

Segons relata la sentència, l'home va conèixer la víctima en el club en el qual ella treballava i aquell mateix dia van ser a casa d'ell, on la víctima va estar diversos dies de manera voluntària. L'endemà passat d'haver-se conegut, van consumir cocaïna i en el cas de l'home també alcohol i, "en un moment donat, la conducta d'ell es va tornar agressiva". Llavors va propinar a la dona una bufetada, la va agafar del cabell, la va arrossegar fins a una habitació i "la va amenaçar de disparar-la" col·locant-li una pistola en la boca. Després, segons afegeix la sentència, li va fer un tall en la cara amb un ganivet, la va arrossegar per tot l'habitatge i després de violar-la ell, va fer que la violés el seu gos.

La víctima, que va aconseguir fugir de la casa quan l'home es va quedar adormit, va sofrir lesions en diverses parts del cos per les quals va requerir tractament mèdic, a més de teràpia psiquiàtrica. En el registre de la casa de l'acusat, que va admetre el succeït, es van localitzar diversos objectes que va utilitzar per a colpejar-la, com un matxet, una destral, un punxo, una navalla, una vara o un cinturó amb sivella metàl·lica.

13 anys de presó i 8 de llibertat vigilada

La resolució, que pot ser recorreguda davant el Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria, imposa al presumpte autor dels fets, a banda dels tretze anys de presó, vuit anys de llibertat vigilada després de complir la pena i una indemnització a la víctima de 16.680 euros per lesions, danys morals i la seqüela que li ha quedat. Segons informa en una nota de premsa el Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria, l'Audiència Provincial considera a aquest home autor d'un delicte de violació i d'un altre de lesions, amb l'atenuant de drogoaddicció.