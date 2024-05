Un xoc entre un cotxe i un camió complica la circulació a la C-55 a Castellbell i el Vilar

Un accident a la C-55 entre un cotxe i un camió complica la circulació a la via al seu pas per Castellbell i el Vilar. Segons dades del Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc a les 14:20 hores i, des de llavors, s'estan registrant quatre quilòmetres de cues entre els punts 18 i 16 en sentit nord, entre Castellbell i Monistrol de Montserrat. Al primer, també en sentit nord, paral·lelament hi ha un quilòmetre i mig de retencions a l'enllaç amb la C-58. Segons les primeres informacions, dues persones haurien resultat ferides lleus i una tercera implicada, n'hauria sortit il·lesa.

Inicialment, Trànsit ha habilitat un pas alternatiu, per després tallar la carretera fins que s'ha pogut resoldre la incidència i han pogut reorbrir tots els carrils. La circulació s'anava restablint progressivament entorn les quatre de la tarda.