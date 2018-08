Quant costa un divorci?

Un divorci mai és un període agradable de portar, i més tenint en compte que no sol sortir barat. Això sí, a la majoria els surt rendible en comparació amb el que els costa a les celebrities de Hollywood. No en va, el patrimoni i els béns a repartir marquen bona part del cost d'un divorci.

Encara que no sembli molt romàntic pensar en el que va a haver de desemborsar un en aquesta situació, és inevitable que les persones involucrades pensin en això. De fet, en veure els diners que cal invertir, potser algun es tiri enrera.



El cost de la paperassa

En cas que sigui un divorci de mutu acord entre les dues parts, una parella que no comparteixi ni béns ni fills haurà de pagar, com a mínim, uns 400 euros, per costejar l'advocat i procurador. Per a les parelles amb fills o béns pel mig, la xifra puja i se situa entre 600 i 800 euros. Està també l'opció dels divorcis exprés que es realitzen en línia. Són més barats, però menys informatius, ja que tot es fa a través d'un formulari.



Divorci davant un notari

És una opció que està disponible des del passat any i és un procés molt més ràpid que el divorci convencional. Pot trigar un parell de dies, però resulta car econòmicament. A més, es necessita completar una sèrie de requisits: com que sigui de mutu acord, que es disposi d'un advocat i no tenir fills.

Quan no hi ha mutu acord

Si és un divorci contenciós, és a dir que no hi ha mutu acord, el cost del divorci pot suposar un mínim d'entre 1.200 i 1.500 euros. La xifra pot arribar als 15.000 euros en el cas que la parella tingui societats o empreses en comú.



Si intervé un perit

Un divorci no sempre és tasca senzilla i pot haver complicacions. Per exemple, si la parella no acordés què és el millor per als fills, hauria d'intervenir un perit o un psicòleg infantil. En aquest cas, el seu preu podria rondar els 800 euros, i caldria pagar-li 300 per declarar en el judici. D'altra banda, si en un moment donat es vulgui realitzar algun canvi en la sentència, es generaria un judici nou i es necessitaria un altre cop abonar el mínim de 400 euros.

¿Divorci o separació?

Separar-se i oblidar-se del divorci pot semblar una opció més econòmica i que evita problemes. Però, en cas de voler tornar a casar-se en un futur, és indispensable passar pel tramiti del divorci. Per això, si està clara la ruptura és millor divorciar més aviat possible.



La història no acaba aquí

El divorci té un cost que s'allarga en el temps. Si hi ha fills pel mig, s'haurà de pagar una pensió alimentària que per a una persona amb sou intermedi serà de 200 euros per cada fill. Una altra despesa pot ser la hipoteca d'una casa comprada entre tots dos; ja que, tot i que les despeses els paga qui hi viu, la hipoteca encara va a parts iguals. I aquests són només dos exemples.