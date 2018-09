El perillós repte de Youtube que va provocar greus ferides a un nen d'11 anys

"He publicat aquest vídeo no per simpatia, si no només amb l'esperança que els nois joves el vegin i NO repeteixi aquesta broma. He pogut perdre el meu fill i no voldria que cap pare passés pel que la meva família està passant aquesta nit". Amb aquestes contundents i dures paraules, una mare britànica ha compartit a les xarxes l'experiència traumàtica per la qual ha passat el seu fill, Tyler, un nen que va intentar imitar un repte viral que circula per Youtube i que li va provocar importants lesions.

Els fets van tenir lloc dimecres passat. Tyler era en un parc de la ciutat de Nottinghamshire quan un grup de nens més grans li van proposar que intentés imitar el repte "Roundabout to Death", que consisteix en pujar a un gronxador giratori que impulsa la roda de darrere d'un ciclomotor.

El petit es va desmaiar mentre donava voltes a gran velocitat fins que cau. Els metges que el van atendre afirmen que les seves lesions eren similars a les que pateixen els pilots de guerra quan s'enfronten a la força de la gravetat sense màscares d'oxigen. "Els metges ens han dit que podria haver patit una hemorràgia cerebral", lamenta la mare, que també assegura que la policia ja ha obert una inverstigació.

I és que mentre Tyler quedava inconscient, els altres nois no van actuar i quan el van veure a terra van marxar sense ajudar-lo. Actualment, el nen es troba estable i recuperant-se de les ferides.