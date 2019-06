Marc Giró presentarà el nou programa de RAC1 que substitueix «La segona hora»

L'editor de moda de 'Marie Claire' i col·laborador habitual de programes televisius i radiofònics Marc Giró serà el conductor del nou programa de RAC1 que s'emetrà en la franja que fins ara ho feia 'La segona hora' de Quim Morales. El programa està produït en col·laboració amb El Terrat i inclourà col·laboradors amb qui Giró "esquarterà la realitat que els envolta", ha informat aquest dimarts l'emissora. Tractaran des de temes universals "fins la més rabiosa actualitat", passant per "converses marcianes i trepidants" en què els oients també participaran trucant a la ràdio i a través de les xarxes socials. L'espai s'emetrà de dilluns a divendres d'una a dues del migdia a partir de la temporada 2019-2020.

Marc Giró i Costa (Barcelona 1974) ha estat durant disset anys l'editor de moda de la revista 'Marie Claire', feina que ha combinat amb col·laboracions a programes de televisió com 'Està passant' (TV3) presentat per Toni Soler, 'Zapeando' (La Sexta) presentat per Frank Blanco, 'En el aire' (La Sexta), amb Andreu Buenafuente, 'Divendres' (TV3) presentat per Xavi Coral i Helena García Melero, 'Espejo público' (Antena 3) amb Susana Griso, entre d'altres. A la ràdio, actualment col·labora a RAC1 amb Toni Clapés al 'Versió RAC1' i també va participar a les primeres temporades de 'El món a RAC1' amb Jordi Basté.