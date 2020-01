Justin Bieber confessa que pateix una malaltia

Si fa una dècada els personatges públics anunciaven a través de les revistes i dels mitjans de comunicació les seves grans notícies, avui en dia molts d'ells aprofiten les seves xarxes socials per anunciar-les. És el cas de Justin Bieber, que ha anunciat al seu perfil d'Instagram que pateix la malaltia de Lyme.



Què és la malaltia de Lyme? Doncs és una infecció bacteriana que s'agafa per la picada de paparres infectades. Bieber no és l'únic que ha patit aquesta malaltia, ja que famosos com Thalía, Avril Lavigne i Alec Baldwin també l'han patit. Aquesta malaltia ha d'estar molt regulada ja que pot progressar i afectar fins i tot el cor, el sistema nerviós i la pell de les persones que la pateixen.



El cantant, de només 25 anys d'edat, ha estat objecte de crítiques per xarxes socials durant aquests últims mesos pel seu aspecte físic, i sembla que ha fet públic el seu estat de salut per a justificar-ho. Cansat de crítiques, Justin Bieber també ha aprofitat la seva publicació per anunciar un documental de la seva vida que apareixerà a Youtube a finals de gener i que rebrà el nom de: 'Justin Bieber: Seasons'.



El missatge que ha volgut compartir amb tots els seus seguidors, els que s'han estat preocupant pel durant tot aquest temps i també els seus haters, que li han posat comentaris demolidors, ha estat el següent: "Mentre que molta gent no para de dir que l'aspecte de Bieber és terrible, que consumeix metamfetamina... del que no s'adonen és que recentment he estat diagnosticat amb la malaltia de Lyme".



Però la informació que publicava el cantant no acabava aquí ja que seguia dient que: "No només això, sinó que vaig tenir un greu cas de mononucleosi crònica que va afectar a la meva pell, funcions cerebrals, energia i el conjunt de la meva salut". Acabava explicant que tot això pel que ha hagut de passar serà explicat en la sèrie de la seva vida que es pujarà a Youtube.