Mor el pare de Dwayne «The Rock» Johnson

Rocky Johnson, mític lluitador de la WWE de Canadà, competició en la qual va participar en les dècades dels anys 70 i 80 i pare del també lluitador professional i actor Dwyane 'The Rock' Johnson, ha mort als 75 anys.



La notícia la van confirmar els responsables de World Wrestling Entertainment, que van emetre un comunicat en la seva pàgina web. "La WWE està commocionada en conèixer que Rocky "L'ànima" Johnson (nascut com Wayde Douglas Bwoles), un lluitador del hall of fame de WWE, entrenador de l'Equip Mundial i pare de Dwyane 'The Rock' Johnson, ha mort als 75 anys".



El lluitador va néixer a Nova Escòcia, el Canadà, el 1944, i va començar la seva carrera en la lluita lliure amb tan sols 16 anys, convertint-se en una estrella en la dècada dels setanta gràcies a la National Wrestling Alliance, competició en la qual va guanyar múltiples títols i es va enfrontar contra llegendes com Harley Race, Terry Funk o Jerry Lawler.