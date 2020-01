El rei emèrit de Bèlgica reconeix ser el pare biològic d'una dona de 51 anys

El rei emèrit de Bèlgica, Albert II, ha admès que és el pare biològic de Delphine Boël, tal com han confirmat les proves d'ADN, una acceptació que posa punt final a una batalla judicial que va arrencar el 2013.

Albert II va acceptar al maig passat sotmetre's a les proves d'ADN, tal com li exigia la Justícia belga des del novembre de 2018. Alain Berenboom, advocat del monarca emèrit, ha anunciat que les proves confirmen la paternitat.

"Les conclusions científiques indiquen que és el pare biològic de la senyora Delphine Boël", ha assenyalat en un comunicat, tal com ha recollit la cadena de televisió belga RTBF.

Així, ha sostingut que "si bé hi ha arguments i objeccions jurídiques per justificar el fet que una paternitat legal no és necessàriament reflex d'una paternitat biològica i que el procediment adoptat li sembla discutible, el rei Albert ha decidit no continuar i posar fi amb honor i dignitat a aquest dolorós procediment".

Berenboom ha afegit que, des del naixement de Boël, el monarca emèrit "no va adoptar decisions familiars, socials o educatives relatives a ella i que sempre ha respectat els llaços entre la dona i el seu pare legal".