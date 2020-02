Rosalía, una Kardashian més

Rosalía va acudir aquest cap de setmana a la festa d'aniversari de Stormi, la filla petita de Kylie Jenner, on la cantant sesrovirenca s'ho va passar d'allò més bé envoltada de famoses com Christina Aguilera.





????????????????? @xtina love you mássssssss https://t.co/PrP34sIJ3Q — R O S A L Í A (@rosaliavt) February 1, 2020

La filla de la petita de les Kardashian va complir dos anys i com no podia ser d'altra manera, la seva mare Kylie Jenner va organitzar una gran festa d'aniversari en què no va faltar de res; des de muntanyes russes, castells de gel i figures Disney, fins tot un seguit d'atraccions caracteritzades amb la cara de la petita Stormi.Des que Rosalía va realitzar una col·laboració musical amb Travis Scott i conèixer Kylie Jenner, totes dues s'han convertit en inseparables. Rosalía va gaudir a l'màxim d'una de les festes més esperades de l'any i hem pogut comprovar, un cop més, com la cantant s'ha integrat a la perfecció el món de les celebrities de Hollywood.