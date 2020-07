L'escalador Leo Urban s'enfila a l'hotel Melià Barcelona Sky sense equip d'escalada i acaba multat

Un home ha escalat aquest dimarts a la tarda tota la façana de l'Hotel Melià Barcelona Sky, de 31 pisos i 116 metres d'altura, i ha estat denunciat pels Mossos d'Esquadra i per la Guàrdia Urbana per diverses infraccions, entre elles la de fer volar un dron a la ciutat amb el qual gravava les imatges de l'ascensió.



Segons han informat fonts municipals, es tracta d'un youtuber i escalador reconegut anomenat Leo Urban, que sense autorització ha escalat la façana del gratacels de l'Hotel Melià Barcelona Sky, situat al carrer Pere VI, al districte de Sant Martí de Barcelona.





YouTuber Leo Urban was captured climbing up the outside of Barcelona's skyscraper hotel Meliá Barcelona Sky yesterday evening ?? The hotel is 116 metres tall and is the fourth-tallest building in Barcelona pic.twitter.com/anbMNpz8kC