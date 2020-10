Greta Thunberg declara el seu suport a Joe Biden de cara a les eleccions presidencials dels EUA

L'activista mediambiental sueca Greta Thunberg ha declarat aquest dissabte el seu suport al candidat demòcrata a la Presidència dels Estats Units, Joe Biden, de cara a les eleccions de novembre.

"Mai m'implico en polítiques de partits, però les properes eleccions als Estats Units estan per sobre de tot això i més", ha explicat la jove activista en el seu compte de Twitter, on ha lamentat la falta d'implicació mediambiental que han exhibit els candidats, tant Biden com l'actual president del país, Donald Trump.

Cal recordar que Biden ha assegurat que no té intenció de paralitzar les operacions de 'fracking' --una tècnica d'extracció d'hidrocarburs sotmesa a restriccions durant el mandat de Barack Obama, i que posteriorment va aixecar Trump-- als Estats Units.

"Sé que, des de la perspectiva del clima, està molt lluny de ser suficient i molts de vosaltres heu donat suport a altres candidats, però, maleït sigui, organitzeus perquè tothom voti Biden", ha manifestat.

Thunberg va ser nomenada Persona de l'Any per la revista 'Times' al desembre. Trump es va burlar de l'adolescent i va dir a Twitter que "Greta ha de treballar en els seus problemes per controlar l'ira i després anar a veure una bona pel·lícula clàssica amb els seus amics".

Anteriorment va respondre sarcàsticament a un apassionat discurs de Thunberg a l'ONU al setembre del 2019, en què va advertir que "ecosistemes sencers s'estan esfondrant" a causa del canvi climàtic. "Sembla una nena molt feliç", va declarar Trump.

Trump i Thunberg tenen alguna cosa en comú: tots dos van estar entre els més de 300 nominats al Premi Nobel de la Pau d'aquest any, i tots dos van perdre aquest divendres contra el Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides.