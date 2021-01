Desallotjat un centre comercial per l'aglomeració causada per veure a Kiko Rivera i Omar Montes

Agents de la Policia Nacional, juntament amb la Policia Local, han desallotjat aquest dissabte un acte que ha tingut lloc al centre comercial La Cañada, situat a la localitat malaguenya de Marbella, a causa de la gran afluència de persones que ha generat la presència de diversos personatges famosos del món de la televisió, com Kiko Rivera i Omar Montes. En l'esdeveniment s'incomplia clarament l'aforament permès i la distància de seguretat interpersonal.





Imágenes de hoy del centro comercial La Cañada (Marbella). En el centro se celebraba un "concierto" de Kiko Rivera y Omar Montes. Tremendo.pic.twitter.com/bO78wChwHw — Jules (@CensoredJules) January 2, 2021

També Luis Rollán i Fani Carbajo

Lo ocurrido en el centro comercial La Cañada (Marbella) constituye un delito contra la salud pública (aglomeración de personas sin respetar la distancia de seguridad) con la agravante de terrorismo ("concierto" de Kiko Rivera y Omar Montes). pic.twitter.com/Vvxa0AEk0G — Jules (@CensoredJules) January 2, 2021

El 061 de la Policia Nacional va rebre diverses trucades dels mateixos usuaris que es trobaven en aquells moments al centre comercial i agents dels dos cossos de seguretat es van desplaçar al lloc per procedir a la suspensió de l'esdeveniment i desallotjar la plaça en la qual es desenvolupava. El desallotjament, al cap de pocs minuts de l'inici de l'acte, es va saldar amb normalitat, sense detencions ni sancions.L'esdeveniment, organitzat per Platea Galia Producciones «sense públic», presentava Kiko Rivera, Omar Montes i Luis Rollán caracteritzats com els Reis d'Orient, juntament amb Fani Carbajo com a Estrella d'Orient. Durant el transcurs de l'acte, que es va iniciar entorn de les 19.50 hores de dissabte, s'establia una connexió en directe amb el programa 'Viva la vida' de Telecinco.Des de La Cañada Shopping han traslladat les seves disculpes a través d'un comunicat a les seves xarxes socials, on incideixen que l'esdeveniment estava convocat sense públic. Malgrat això, apunten a la «popularitat dels integrants» com el motiu pel qual es van arribar a incomplir les mesures sanitàries interposades pel centre comercial, que va haver d'interrompre i cancel·lar l'esdeveniment «per garantir la seguretat dels seus clients».