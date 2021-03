Paz Padilla revela que ha estat hospitalitzada per covid-19: «No em pensava que passaria per això»

Després d'uns dies de silenci, Paz Padilla ha reaparegut a les xarxes socials, on ha revelat que ha estat ingressada per Covid-19 després que empitjorés el seu estat de salut. Després d'anunciar que va donar positiu en coronavirus, la presentadora i actriu va explicar que era asimptomàtica, una situació que va canviar en poc temps.

«Els primers dies van ser molt fàcils perquè amb prou feines tenia símptomes, però a partir del cinquè dia vaig començar amb febre, em feia mal tot el cos i em costava moure'm del sofà», explicava la conductora de 'Sálvame' a Instagram Stories. «Vaig començar a sentir una pressió al pit», confessava.

Per a ella va ser molt important el consell «del meu amic Jordi», referint-se a Jordi Sánchez, que es va mantenir ingressat a l'uci per la mateixa malaltia i que recentment rebia l'alta. «Em va dir, 'Paz, al més mínim dubte ves a l'hospital, no esperis', i li vaig fer cas. Me'n vaig anar a la Quirón, em van fer una placa i van veure nivells molt alterats, i problemes de coagulació».

«He estat ingressada a l'hospital de Pozuelo, a la unitat de Covid tres dies sola a la meva habitació. Ha sigut una mica difícil, perquè estàs sola. No saps què passarà, si el teu cos reacciona bé o empitjores. Ha sigut una gran incertesa, però he anat millorant i em van donar l'alta», expressava Paz.

A més d'agrair als professionals la seva atenció quan estava «una mica espantada», Paz ha avançat que ja està «pràcticament recuperada». «Mai saps com reaccionarà el teu cos. Soc una persona esportista, sense patologies, no prenc cap medicació, no em pensava que passaria per això», va afegir.