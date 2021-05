Després de cinc anys de batalla judicial entre Brad Pitt i Angelina Jolie, el jutge John Ouderkirk, contractat per l’exparella per supervisar el cas, ha decidit a favor de l’actor i ha dictaminat que l’exmatrimoni haurà de compartir la custòdia dels seus fills Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox i Vivienne. Tot i que el primogènit ja és major d’edat i pot decidir amb qui viure.

Segons assenyala ‘Us Weekly’: «Pitt ha guanyat la custòdia compartida, una cosa que l’actriu demanava en exclusiva per a ella al·legant que el seu ex era un perill per als nens i que era una persona tòxica per als seus fills. Especialment per a Maddox, que presumptament es va veure involucrat en una violenta baralla que el matrimoni va tenir a bord d’un avió. La mateixa que, segons Jolie, la va portar a prendre la decisió de demanar el divorci».

La decisió ha sortit a la llum tot just dos dies després que Jolie, de 45 anys, havia criticat l’esmentat jutge per no voler escoltar els testimonis dels seus fills adolescents. Pel que sembla, Ouderkirk no ha escoltat l’opinió de Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne i Knox, ja que Maddox ja és major d’edat i ja pot elegir.

No obstant, després de mesos escoltant testimonis, psicòlegs i especialistes en la protecció de menors, el jutge s’ha inclinat per una custòdia compartida a parts iguals per tots dos, just el que demanava l’artista.

En qualsevol cas, aquesta batalla guanyada no significa que s’hagi acabat la interminable guerra Pitt-Jolie. Encara queden moltes denúncies de la protagonista de ‘Maléfica’ per aclarir.