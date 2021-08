La cantant i actriu Selena Gomez va reconèixer que "no sabia què estava fent" quan als 15 anys es va convertir en una gran estrella del món Disney pel seu paper a 'Los Magos de Weaverly Place'. En la presentació de la seva nova sèrie, 'Only Murders in the Building', la celebritat estatunidenca va manifestar que va haver de "renunciar a la seva vida a favor de Disney a una edat molt prematura".

En aquest sentit, no és el primer cop que Gomez parla de la seva experiència a la gran companyia d'entreteniment. L'abril, en una entrevista a Vogue, va declarar que els papers que va haver de realitzar li van generar "problemes d'inseguretat". "Encara visc amb la sensació que la gent em segueix veient com una noia Disney. Aquella era la meva tasca en certa manera: ser perfecta (...) Ara m'avergonyeixo quan penso en aquella actitud", declarava.

Altres antigues estrelles infantils com Miley Cyrus, Bella Thorne o els Jonas Brothers també han declarat en més d'una ocasió que no ha estat fàcil gestionar tot el que els ha suposat el pas per Disney sent tan joves.

Selena Gomez es va mostrar il·lusionada amb el retorn a la petita pantalla, i a l'Associació de Crítics de Televisió dels Estats Units, 'TCA Summer 2021 Tour', va declarar que ara se sent "una esponja", en contrast amb l'etapa Disney, on va assegurar "no aprendre massa" ja que es passava el dia "corrent" pel set de rodatge "sense prestar atenció al que passava al voltant".

'Only Murders in the Building', la nova producció on participa Selena Gomez, s'estrenarà a Hulu el proper 31 d'agost, i constarà de deu episodis.