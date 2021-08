Charlie Watts, el mític bateria dels Rolling Stones, ha mort aquest dimarts als 80 anys en un hospital de Londres, segons ho ha anunciat el grup en el seu compte de Twitter i a través del seu publicista.

El llegendari membre dels Stones s’havia sotmès recentment a una operació, cosa que va forçar la seva retirada de la pròxima gira planejada pel grup als EUA. El 5 d’agost passat el grup va anunciar que cancel·laven la seva presència i seria substituït temporalment per Steve Jordan.

El bateria, sempre impertorbable, deixa fills i nets. «El Charlie s’ha sotmès a un procediment que ha sigut totalment exitós, però dedueixo que els seus metges van concloure aquesta setmana que necessita un descans i una recuperació», va assenyalar el portaveu llavors. «En començar els assajos en un parell de setmanes, és molt decebedor dir-ho [...], però també és just dir que ningú va veure que això podia passar», va afegir.

«Necessitarà temps»

En un comunicat, el bateria va assenyalar que feia un gran esforç per estar totalment recuperat, però que havia d’acceptar la recomanació dels experts que això «necessitarà temps».

«Després de tot el sofriment dels fans causat per la Covid-19, realment no vull que els molts seguidors dels Rolling Stones que tenien entrades per a aquesta gira quedin decebuts per un altre retard o cancel·lació», va dir Watts. «És per això que he demanat al meu gran amic Steve Jordan que es presenti per mi», va ressaltar el bateria.

Després de divulgar-se la informació, el líder de la banda, Mick Jagger, ha dit al seu compte de Twitter que espera veure una altra vegada Watts quan estigui «totalment recuperat».