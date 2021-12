¡Jesús Janeiro i María José Campanario seran pares de nou! Sens dubte una de les notícies més sorprenents que ens podíem imaginar la que la revista ‘Hola’ porta a la portada aquest dimarts, que, deixant clar que no han rebut contraprestació econòmica per això, ofereix les primeres declaracions del torero i l’odontòloga sobre la seva pròxima paternitat.

«Superfeliços» i confessant que ha sigut «una gran i meravellosa sorpresa» la parella confirma que María José està embarassada de tres mesos, que tot «va bé» de moment –ja li han fet les primeres ecografies– i que el seu tercer fill en comú naixerà a mitjans de juliol, dues setmanes abans de celebrar el seu vintè aniversari de bodes.

Sense ocultar la il·lusió que senten per aquesta inesperada «benedicció» que arriba a les seves vides quan menys ho pensaven (i deixant entreveure que ja havien perdut l’esperança d’augmentar la família), María José ha revelat a la revista ‘Hola’: «Gairebé caic a terra quan vaig veure el positiu». Una reacció similar a la de Jesulín, que, pensant en principi que era una broma de la seva dona, no va poder contenir les llàgrimes en assabentar-se de la seva futura paternitat.

No volen saber el sexe

Assegurant que no vol saber el sexe del nadó fins que neixi, Jesús afirma que no l’espanta aquest inesperat repte, que viurà d’una altra manera per la seva edat –farà 48 anys al gener– i les seves circumstàncies, ja que ara està retirat de les arenes.

Il·lusionat, el d’Ubrique confessa que els seus fills Julia (de 18 anys) i Jesús Alejandro (de 14) estan molt contents amb la notícia, sense fer menció a la filla que va tenir amb Belén Esteban, Andrea, de 22 anys, que porta una vida completament anònima allunyada del focus mediàtic.

A punt de complir tres mesos d’embaràs i revelant que ja se li nota la panxeta, María José, de 43 anys, es troba «bé» però «més cansada del normal» i, tot i que encara no sap com l’afectarà la fibromiàlgia que pateix en aquesta nova etapa de la seva vida, afronta els pròxims mesos amb il·lusió, feliç perquè al juliol es convertirà en mare del seu tercer fill coincidint amb el seu 20è aniversari de bodes amb Jesulín, de qui es confessa més enamorada que mai.