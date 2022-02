Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, Sofía Vergara es va sincerar aquest divendres amb els més de 21,2 milions de seguidors que té a Instagram per relatar la seva lluita contra la malaltia quan tenia 28 anys.

A través d’una publicació a Instagram, l’actriu, que el proper 10 de juliol complirà 50 anys, ha mostrat la cicatriu que li ha deixat el càncer de tiroide, del qual afortunadament es va recuperar satisfactòriament: «Als 28 anys, ‘càncer’ no era una paraula que esperava escoltar. Es tractava d’una revisió rutinària. Però els metges em van trobar un bony al coll, i aquesta paraula va passar a formar part de la meva història. Vaig passar incomptables hores fent tractaments de radiació i, finalment, la cirurgia. Avui puc dir que soc una supervivent del càncer», ha escrit la protagonista de ‘Griselda’, de Netflix, i 'Modern Family'.

«Aquesta va ser la meva primera classe d’interpretació després del diagnòstic i el tractament, i veure'm la cicatriu al coll em recorda com de beneïda em vaig sentir aquell dia, i tots els dies des d’aleshores», ha afegit la colombiana.

Per concloure, l’artista ha aconsellat als seus fans que es realitzin les revisions que toquen, fet que per aquest tipus de malalties és fonamental. «Tinc sort i estic agraïda de poder compartir la meva història i dir que la prevenció és molt important. Programa la teva revisió anual per aquest any, si encara no ho ha fet», remarca.