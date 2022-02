L'actor Antonio Resines reapareix públicament després de sortir de l'hospital, on ha estat ingressat a l'UCI a causa de la covid-19. Ho ha fet al programa de televisió ‘El hormiguero’, on ha connectat en directe amb el presentador Pablo Motos en el qual ha narrat la seva experiència: «El dia que vaig estar amb Javier Cámara, em vaig fer el test d’antigen i va sortir negatiu. Jo no tenia res. L’endemà, vaig rodar amb la pel·lícula amb Santiago Segura i ja estava amb una mica de febre i vaig donar positiu».

«Em vaig fer PCR, va donar positiu i va ser una setmana de debacle que jo recordo tossint molt malament. De sobte, em van portar a l’hospital i no recordo res. Jo vaig pensar que havien passat cinc dies i, quan em vaig despertar a finals de gener, em vaig quedar acollonit. És molt complicat. Seré breu perquè em canso molt al parlar. S’ha de recolzar la sanitat pública com sigui», va assegurar l’actor en la seva intervenció.

No va ser conscient de la situació

Després de ser preguntat per Motos, el protagonista de sèries com ‘A las once en casa’ o ‘Los Serrano’ va assegurar que no es va assabentar dels 38 dies que s’ha mantingut ingressat a l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid: «Semblarà que estic boig si ho explico, però jo era en un altre món paral·lel que tenia a veure amb la realitat. Vull dir que vius en un món estranyíssim que té punts en comú amb la realitat, però és una altra cosa. Es passa molt malament perquè no controles. Li ha passat a tot el món i és una mica tremend».

«Hi ha gent que estudia i s’hi deixen la vida. Hi havia 14 torns. Quan jo vaig entrar a l’UCI, hi havia 97 persones. Ens n’hem salvat 80», va continuar Resines, revelant que també ha baixat de pes: «Tinc una atròfia del 80%. No tinc múscul. Jo camino ara amb ajuda d’un caminador, però em recuperaré. El que passa és que és lent i requereix esforç, però he superat un problema important».

En la seva tornada a ‘El hormiguero’, Antonio Resines també va rebre el suport i els ànims de Manuel Carrasco, el convidat d’aquest dilluns de l’espai: «Crec que parlo en boca d’aquest país. Ets un gran actor, però ets una grandíssima persona i t’estimem tots moltíssim».