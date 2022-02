Naomi Campbell i la seva petita de nou mesos protagonitzen la portada de març de l’edició britànica de ‘Vogue’. La ‘top’ que va regnar en els 90 i que encara continua «treballant amb noies de 18» gràcies a la seva «pell increïblement impecable, els seus cabells sensacionals» i el seu «cos polit més enllà del creïble» –«una deessa», vaja– és als 51 anys una mare primerenca que no es cansa de parlar dels assoliments del seu nadó. «Tinc sort que a la meva petita li encanta viatjar com a mi, sense somiquejar en l’enlairament o l’aterratge», explica en el reportatge a la periodista Sarah Harris. «És una nena molt bona: dorm molt bé, gairebé mai plora i em diuen que és molt desperta per a la seva edat. Acaba de començar a saludar, cosa que és divertida. Riu molt. Gairebé està començant a parlar», afirma. I afegeix: «Crec que podria caminar abans de gatejar. I ja té sis dents». És una nadó model, digna d’una mare supermodel.

El nom, una incògnita Naomi Campbell explica en el reportatge les fotos del qual van a càrrec del fotògraf Steven Meisel que ser mare a l'edat de 50 anys és «el millor que he fet». I tot i que continua sense revelar el nom que li ha posat a la nena, per primera vegada ha explicat que «no va ser adoptada». A les pàgines, la model se sincera sobre el seu desig de tenir un nadó des de fa molt temps. «Sempre vaig saber que algun dia seria mare, i és l'alegria més gran que mai podria imaginar. Tinc sort de tenir-la i ho sé», diu. Ara, afirma, té una nova visió «completament desinteressada» respecte a la maternitat i també explica que per a ella la diferència d'edat de 50 anys entre ella i la seva filla no és cap problema, i fins i tot admet que està animant les seves amigues grans a tenir nadons. «Els dic a totes, feu-ho! Sense dubtar!», diu. El maig passat la model li va donar la benvinguda al seu primer nadó i va compartir alguns detalls sobre la seva filla en aquell moment. «No és adoptada, és la meva filla», insisteix la model a 'Vogue' , i afegeix que llavors molt poca gent sabia que seria mare en aquell moment. «Puc comptar amb els dits d'una mà la quantitat de persones que sabien que la tindria», afirma. «Però ella ha sigut la benedicció més gran que mai podria imaginar. És el millor que he fet». L'única vegada que Campbell va parlar prèviament sobre la seva filla va ser el setembre de l'any passat, quan la va descriure com «una nena de somni». Va explicar a la BBC que «és meravellosa. Ja és molt independent, molt intel·ligent i atenta, i dorm 12 hores». Incombustible Sobre el seu treball a les passarel·les, on aquesta temporada ha desfilat a París, Milà i Londres, per a Versace, Alexander McQueen, Balmain i Lanvin, Campbell explica: «Encara ho disfruto, però és estressant! Perquè tinc 51 anys i desfilo amb noies de 18!». Però el temps no passa debades, ja que tot i que ella continua dominant la passarel·la assegura que «abans» s'ho passava millor. «Per descomptat! Perquè estava amb les meves noies», diu referint-se a les 'tops' dels 90 Linda Evangelista, Cindy Crawford i Christy Turlington. «És genial ser amb aquestes joves a la meva edat, però en un dels espectacles els vaig haver de dir: 'Vinga, noies! Aixequeu els peus! ¿Per què camineu tan lentament?' Definitivament sento que el meu temps va ser més alegre», afirma. «Va ser una època increïble», recorda amb carinyo. Més de tres dècades després, assegura que totes continuen sent amigues: «Tenim un xat», diu, abans d'explicar que Crawford va ser la primera en conèixer la seva filla quan tenia només uns dies, i que Christy la va visitar quan tenia menys de dues setmanes. El pròxim projecte de Campbell és 'The Supermodels', una docusèrie per a Apple TV+, dirigida per la guanyadora de l'Oscar Barbara Kopple.