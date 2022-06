L’actor Johnny Depp ha guanyat aquest dimecres el judici per difamació contra la seva exdona, Amber Heard, tot i que el jurat popular també el va considerar responsable de difamar contra l’actriu en una ocasió. El jurat, compost per cinc homes i dues dones, va determinar per unanimitat que tres frases escrites per Heard en una columna d’opinió publicada el 2018 al diari ‘The Washington Post’ eren falses, difamatòries i van ser escrites amb mala intenció, malgrat que no esmentaven explícitament Depp. Heard, que va mantenir la compostura al jutjat mentre es llegia el veredicte, va publicar després un comunicat en el qual assumia la derrota i deia estar «decebuda» i «desconsolada» pel resultat.

L’actriu no ha tardat gaire a pronunciar-se sobre el veredicte final del judici: «La decepció que sento avui és indescriptible» comença en el seu comunicat que ha difós per les xarxes socials. Continua així, amb un to de decepció, lamentant que les «evidències» presentades no hagin sigut suficients per «fer front a la influència que té» Depp. Així doncs, una altra vegada, s’ha apropiat del discurs sobre la discriminació entre sexes: «És un retard en el temps cap a quan les dones eren avergonyides públicament per denunciar». I no ha faltat el comentari de referent a la no-presència de l’actor en el veredicte: «Ha guanyat en el Regne Unit». «Estic trista d’haver perdut aquest cas. Però estic més trista d’haver perdut el dret que tenia com a americana de parlar amb llibertat», ha conclòs en el seu comunicat.