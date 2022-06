Les aigües són lluny de calmar-se entre Gerard Pique i Shakira. Mentre el futbolista segueix amb la seva vida i diumenge va ser vist amb la seva amiga especial a Estocolm, a la cantant li ha aparegut una nova pedra a la sabata: té dos assetjadors que deambulen per casa seva, a Esplugues de Llobregat, i li escriu missatges als murs de l’edifici i en cartes. L’artista té un equip de seguretat privada i la policia també vigila la zona per evitar incidents, però l’assumpte no és fútil. Al contrari: podria ser el detonant definitiu per marxar de Barcelona.

Laura Fa i Lorena Vázquez han emès aquest dimecres un nou episodi del vídeopodcast ‘Mamarazzis’. No ha faltat el repàs setmanal de les revistes del cor, però les periodistes han volgut aturar-se uns minuts i reflexionar sobre dos temes candents: sobre el dia a dia de Shakira a Barcelona i la filtració d’un vídeo íntim del presentador Santi Millán. Shakira vol anar-se’n a Miami Fa i Vázquez han reiterat que Shakira vol anar-se’n de Barcelona després de la ruptura amb el capità del Barça. I ja té destinació: Miami. La qüestió és que tots dos tenen dos fills en comú i el futbolista té contracte amb el club blaugrana. Les ‘Mamarazzis’ han explicat que la cantant amb prou feines coneix gent a Barcelona ni té vida social a la ciutat. «Es portava molt bé amb la seva exsogra, però ja no viuen en el mateix complex residencial» de la urbanització Ciutat Diagonal d’Esplugues, ha explicat Vázquez. La cantant continua vivint allà i a la separació se li uneix un altre revés: té dos assetjadors. Recentment s’ha trobat les pintades d’un assetjador que li demanava matrimoni. No només això: el presumpte fustigador crida des del carrer i també insulta els periodistes que fan guàrdia. Però no és l'únic. Un fan francès li deixa cartes a la bústia. L’artista ja ha interposat dues denúncies per aquests fets. «El tema dels assetjadors podria ser el seu argument per mudar-se a Miami», ha afirmat Fa, qui la setmana passada ja va dir que la cantant havia parat la venda de la seva mansió a Florida. Gerard Piqué, enxampat a Estocolm amb una rossa desconeguda «No difongueu el vídeo íntim de Santi Millán» El mal està fet: diumenge es va filtrar un vídeo íntim de Santi Millán. El presentador ha afirmat que s’ha produït un delicte al difondre’n el contingut, però qui s’ha pronunciat més enèrgicament ha sigut la seva dona, Rosa Olucha. A les xarxes socials va dir que ella estava bé. Les ‘Mamarazzis’ han condemnat els fets. «No difongueu el vídeo», han demanat els seguidors del podcast, alhora que han defensat el dret a la privacitat de la gent, així com els diferents tipus de família i relacions sentimentals. Al capítol 17 del vídeopodcast ‘Mamarazzis’, Fa i Vázquez també parlat de la reconciliació d’Amelia Bono amb Manuel Martos després d’un any separats i la «greu crisi» que van patir. La calor és forta i les revistes del paper cuixé publiquen aquest dimecres dos «biquinassos»: el de Carmen Borrego i el de Rocío Flores. A més, el casament de Chenoa porta cua: avui ha sigut el moment de parlar dels ‘looks’ que van lluir els convidats. ’Mamarazzis’, cada dimecres a les 14.30 hores El videopodcast ‘Mamarazzis’ s’emet cada dimecres en directe (14.30 hores) en els comptes d’ Instagram i Facebook d’aquest diari. Avui també han tractat l’embaràs de Mery Perelló i Rafa Nadal i el casament de Chenoa. Pots veure i escoltar ‘Mamarazzis’ als principals agregadors: Ivoox, Spotify, Ivoox, Podimo i Apple Podcast.