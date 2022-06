Tom Cruise ha arribat aquest dimecres a Barcelona en una visita meteòrica i per sorpresa, en el marc de CineEurope, la convenció d’exhibidors en la qual es fa balanç de l’estat del sector i les distribuïdores mostren les pròximes estrenes que arribaran a les seves sales. Es tracta de la fira de cine més gran del vell continent que té lloc fins demà, dijous, al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), a la plaça de Willy Brandt del Fòrum.

Abans de la pandèmia, l’habitual és que aquesta convenció atragués els famosos més de moda del moment, però des de fa dos anys són pocs els que han viatjat. Tanmateix, el protagonista de ‘Top Gun 2’, el ‘blockbuster’ que està rebentant la taquilla ara mateix, amb una recaptació que supera els 901 milions de dòlars i que ja és l’èxit més gran de la carrera de l’actor novaiorquès, no sembla tenir por a les distàncies curtes, és més, sembla haver agafat el gust a les visites a la capital catalana.

Ja va venir a Barcelona coincidint amb la tardana CineEurope de l’any passat, que es va celebrar a l’octubre. I ara ha tornat a presentar-se, per donar les gràcies als cines: «He vingut aquí només per donar-vos les gràcies per tot... Sé el que fa falta per fer el que feu... Gràcies per permetre’m tenir la carrera que he tingut».

Superèxits milionaris

Els números de les pel·lícules de Cruise són formidables –el seu anterior superèxit va ser ‘Missió Impossible: Fallout’, amb 791 milions de dòlars de recaptació–, però l’actor sap la crisi d’espectadors que travessa el sector.

“I’m going to keep delivering these films for you… You know I’m here for you and I know you’re here for me.” Thank you for your help on Top Gun… not just my movies, all movies. I want everyone to win… I see a bright future for all of us pic.twitter.com/kLynk0a9ud — Tom Cruise News (@TCNews62) 22 de junio de 2022

Bons auguris

Per això, l’intèrpret per qui no sembla passar el temps –malgrat que el pròxim 3 de juliol complirà 60 anys–, ha aprofitat la seva estada a Barcelona per llançar una mica d’optimisme a una indústria tan colpejada per la pandèmia: «Veig un futur brillant per a tots nosaltres», ha dit Cruise, abans d’acomiadar-se de l’auditori amb aquesta frase: «Que els cines estiguin oberts significa molt per a mi. Passeu un gran estiu, crec que tindrem una època genial per davant».

Tom Cruise vuelve a ser protagonista en CineEurope. La mayor estrella del planeta, y sin duda la más entregada al público, aparece en la presentación de Paramount. Agradece el esfuerzo que han hecho los cines y vaticina un "brillante futuro para toda la industria". pic.twitter.com/u1Zy8L8Wya — cineytele.com (@cineytele) 22 de junio de 2022

No cedirà a l’‘streaming’

El protagonista de la saga ‘Missió Impossible’ ja va recalar a la ciutat el 6 d’octubre passat i, com ara, també va donar suport al sector del qual ell és una estrella rutilant de la vella escola: «Volia venir personalment a donar-vos les gràcies a tots. Hem tingut una gran relació al llarg de 40 anys de la meva carrera», va explicar en aquella visita.

Durant el seu pas pel festival de Cannes, on va rebre la Palma d’Or, Cruise va defensar la seva concepció del cine, i va dir que fa les pel·lícules perquè el públic vagi a veure-les a les sales, en gran pantalla, i va assegurar que mai treballarà per a cap plataforma de ‘streaming’.

‘Top Gun 2: Maverick’ porta recaptats a Espanya prop de 6,5 milions d’euros de taquilla des de la seva estrena. El seu protagonista tornarà als cines l’any que ve amb ‘Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte 1, el principi del final de la saga, l’estrena del qual està fixada el 14 de juliol del 2023.