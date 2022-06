Ghislaine Maxwell, que va ser parella i sòcia del financer Jeffrey Epstein i que al desembre va ser condemnada com a aliada de la seva trama per delictes de tràfic sexual, conspiració i transport d’una menor per a activitat sexual il·lícita, ha sigut sentenciada aquest dimarts a passar 20 anys a la presó.

La decisió l’ha adoptat en un tribunal de Nova York la jutge Alison Nathan, que ha determinat que havia d’utilitzar per a la sentència directrius de l’època en què es van cometre els abusos, entre el 1994 i el 2004, i no les actuals. Amb això la pena per a Maxwell ha quedat per sota de la sentència d’entre 30 i 55 anys de presó que sol·licitava la fiscalia.

Maxwell ha sigut condemnada per participar directament i repetidament i al llarg de molts anys en un pla per atraure, transportar i traficar amb nenes menors d’edat, algunes de tan sols 14 anys. «Va normalitzar l’abús sexual» i el mal fet a aquestes noies joves va ser incalculable, per la qual cosa «requereix una sentència substancial»: «L’Estat de Dret exigeix que tant si s’és ric com poderós o totalment desconegut, ningú està per sobre de la llei».

El cas de Maxwell, de 60 anys, s’ha seguit amb expectació i ha contribuït a donar llum sobre la trama d’abusos sexuals que va ordir Epstein. I tot i que la defensa ja ha avançat que apel·larà, envia a presó una dona que almenys durant una dècada va estar reclutant joves menors d’edat i preparant-les perquè fossin sexualment abusades pel financer, participant de vegades personalment en aquests abusos.

Testimoni de Maxwell

Després d’escoltar els testimonis de les víctimes de Maxwell, la condemnada ha lamentat el dolor i l’angoixa de les declaracions: «El terrible impacte en les vides de tantes dones és difícil d’escoltar i encara més difícil d’assimilar, tant en la seva escala com en la seva extensió». Tot i així, ha acceptat que volia reconèixer aquest sofriment: «Empatitzo profundament amb totes les víctimes d’aquest cas».

La condemnada ha expressat que la seva exparella Jeffrey Epstein, era un home manipulador, astut i controlador que vivia una vida profundament compartimentada i «enganyava a tots els que estaven en la seva òrbita».

Teories conspiradores

Epstein, arrestat i imputat el juliol del 2019, va morir un mes després de la seva detenció en una presó en el que va ser considerat oficialment com un suïcidi. Aquella certificació no va evitar que es disparessin teories conspiradores, especialment donades les nombroses personalitats destacades, de la política, l’acadèmia, els negocis sobre les quals es van estendre ombres per la seva proximitat amb el financer.

Cap d’aquestes figures de renom s’ha vist més assenyalada en aquest cas que el príncep Andreu d’Anglaterra, acusat per una de les víctimes d’Epstein i Maxwell, Virginia Giuffre, d’haver-la forçat a mantenir relacions sexuals. El príncep va arribar al febrer a un acord extrajudicial per evitar el judici civil però la casa reial britànica l’ha allunyat per l’escàndol de les activitats oficials i l’ha desposseït dels seus títols militars.

Amb la detenció de Maxwell el juliol del 2020 a la luxosa residència rural en què s’havia amagat a Nou Hampshire, i amb el seu procés judicial, la defensa ha assegurat que les autoritats miraven de tapar errors i que la seva clienta era el boc expiatori que asseien en una banqueta en la qual no van poder arribar a col·locar Epstein. Però la justícia va dictaminar que ella també va ser una «depredadora sofisticada que sabia exactament el que estava fent», que va manipular les víctimes i les va preparar per a l’abús sexual i que, a més, va ajudar a «normalitzar» aquests abusos, sent present quan els cometia Epstein o participant-hi. Com va recordar la fiscalia en el judici, a més, Maxwell ha mostrat «falta absoluta de remordiment».